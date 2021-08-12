Аккредитация вузов с 2022 года станет бессрочной

С 2022 года аккредитация для высших учебных заведений станет бессрочной.

Об этом сообщила сопредседатель ОНФ, руководитель Образовательного центра «Сириус» на стратегической сессии «Реализация партийных проектов» в Челябинске.

Проблему субъективности в проведении аккредитации подняли в ходе обсуждения ситуации в образовании в ЧелГУ.

Не получив аккредитации, вуз лишается лицензии и тогда страдают студенты – они не могут закончить обучение и вынуждены вместо учебы заниматься переводом в другие учебные заведения.

В рамках действующих процедур аккредитации проверка образовательных программ проводится на формальное соответствие требованиям Федеральной государственной образовательной программе (ФГОС). Елена Шмелева отметила, что среди аккредитационных требований существует много таких, которые никак не относятся к качеству преподавания и, по сути, работают сами на себя. Тем не менее, вузы вынуждены тратить огромное количество времени и сил на то, чтобы соответствовать им и иметь возможность продолжать работать.

«В ряде случаев мерилом соответствия ФГОС являются очень субъективные вещи. Они зависят от трактовок экспертов, которые привлекают для проведения аккредитации. Например, на титульном листе программы было указано «основная образовательная программа» вместо «основная профессиональная образовательная программа». Это признавалось нарушением ФГОС. На смену периодической аккредитации должен прийти аккредитационный мониторинг, что станет возможным при введении бессрочной аккредитации», - заявила Шмелева.

Предстоит разработать адекватные аккредитационные показатели, чтобы ситуация не повторилась вновь. Шмелева отметила, что разработка таких показателей уже производится. Они будут максимально приближены к целям качественного преподавания.

Шмелева призвала представителей педагогического сообщества предложить те показатели, которые видятся им важными.

«В том, что касается реализации механизма аккредитационного мониторинга, то мы бы хотели, чтобы сбор показателей не был связан с заполнением форм, а автоматически генерировался из мониторингов вузов. Это во многом снизит нагрузку на коллективы, которые занимаются тем, чтобы соответствовать существующим сегодня показателям. Самое главное качество программ, оценка работодателей, оценка выпускников», - отметила Шмелева.