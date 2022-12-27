Александр Вагнер: проект студенческого кампуса в 2022 году прошел точку невозврата

В 2023 году проект межуниверситетского кампуса в Челябинске начнет воплощаться на уровне строительных работ. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер на пресс-брифинге сегодня, 27 декабря. К настоящему времени оформлен земельный участок, готовы архитектурные решения для зданий, планировка помещений, определены застройщики и инвесторы. По словам Александра Вагнера, проект прошел точку невозврата и уже в начале следующего года начнется строительство общежитий на уровне земляных работ. «Это будет изюминка» среди вузовских кампусов страны, как пообещал глава вуза. Остается продумывать наполнение – лаборатории, инжиниринговые компании. В целом концепцию кампуса Александр Вагнер определил как пространство для творчества, отметив, что сам с удовольствием вернулся бы в студенческие годы, чтобы жить и учиться в таком кампусе.