Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 22 октября, проверил готовность полевого лагеря, который подготовили для мобилизованных россиян на полигоне дивизии Чебаркуля.

В своем телеграм-канале глава региона сообщил, что первая группа призванных разместится в палаточном лагере уже в ближайшие дни.

«К их встрече все готово. Условия создали достойные. Отапливаемые палатки, полевые кухни, круглосуточное медицинское сопровождение, бани. Есть даже полевые церковь и мечеть. Сейчас главное, чтобы этот единый организм начал функционировать без сбоев. Чтобы обеспечить качественную подготовку и проведение боевого слаживания наших парней!» - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор заявил, что помощь будет продолжена. Так, студенты колледжей профильных специальностей региона будут готовить для мобилизованных мужчин.

Алексей Текслер поблагодарил все предприятия, всех специалистов, которые приняли участие в создании полевого лагеря и будут обеспечивать его работу.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Всероссийский центр дополнительной подготовки для мобилизованных был возведен и оснащен всем необходимым для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации за рекордные сроки – за 12 дней – правительством Челябинской области совместно с Министерство обороны РФ.