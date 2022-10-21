Скоро в Челябинскую область начнут прибывать мобилизованные

В ближайшее время в Челябинскую область начнут прибывать мобилизованные не только с Южного Урала, но и из других регионов страны. На территории Чебаркульской дивизии построен палаточный лагерь - Всероссийский центр дополнительной подготовки для мобилизованных, который оснащен всем необходимым для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Возведение палаточного городка и его оснащение было проведено правительством области совместно с Министерством обороны РФ за рекордные сроки - 12 дней, подчеркнули в пресс-службе правительства региона.

«Для проведения строительно-монтажных работ привлекли 38 промышленных предприятий и подрядных организаций региона, задействовали 470 человек. Лагерь построили не только в рекордно короткие сроки, но и оснастили его необходимым имуществом, - сообщил губернатор Алексей Текслер на совещании оперативного штаба, Уже в ближайшие дни туда будут направляться военнослужащие по мобилизации из нашей области и других регионов России.

В каждой армейской палатке установлены двухярусные деревянные спальные места, подготовлены матрасы, одеяла и подушки. Палатки будут отапливаться буржуйками. Каждому военнослужащему выдадут полное летнее и зимнее обмундирование, теплые вещи и обувь.

Губернатор поручил взять на особый контроль обеспечение военнослужащих всем необходимым, а также организовать качественный учебный процесс.

«Поручаю ответственным командирам челябинского гарнизона, министерству общественной безопасности и министерству здравоохранения взять на личный контроль обеспечение будущих бойцов всем необходимым: горячее питание, качественное медицинское обслуживание, в целом жизнеобеспечение лагеря в текущих погодных условиях», - распорядился Текслер.

Кроме того, областные власти организовали работу поваров, медицинских сотрудников, работников правоохранительных органов, пожарных, волонтеров. Лагерь будет обеспечен транспортным обслуживанием.

«При этом, обращаю внимание военных командиров. Главная задача лагеря – это проведение боевого слаживания, полноценная подготовка наших ребят к боевым условиям», - подчеркнул Текслер.

Помимо этого, в области продолжается укрепление материально-технической базы военных городков, расположенных на территории области. В 90-ю танковую дивизию направлен комплект медицинского имущества, тепловые пушки, электро- и дизельные генераторы. В дивизии отремонтированы танковые тренажеры, проводятся ремонты казарм, учебных центров, столовых. Аналогичные работы проходят в военном городке Карабаша.