Алексей Текслер на августовском педсовете назвал южноуральских педагогов сильным сообществом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 19 августа, принял участие в традиционном августовском пленарном заседании ежегодного Южно-Уральского педагогического собрания, главной темой которого на этот раз стало воспитание социальной личности.

«Образование – это не только знания и компетенции, но и личностное развитие, понимание своего места в жизни. И функция воспитания, безусловно, ложится в том числе на образовательные учреждения, как это всегда было в нашей стране», – отметил Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что в Челябинской области сильное педагогическое сообщество. Сегодня в образовательной сфере региона трудятся 122,5 тысячи работников.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, на Южном Урале вводятся ставки советников по воспитательной работе в школах. Специалисты уже прошли соответствующую подготовку.

В 2020 году в Челябинске открыли региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр», созданный по примеру образовательного центра «Сириус».

По всей области активно открывают «Точки роста», «IT-кубы», «Кванториумы», в том числе мобильные.

Продолжаются строительство и модернизация спортивных объектов, учреждений культуры в городах и районах Южного Урала.

«Создавая условия для развития школьников, нам важно не упустить их в момент перехода на ступень профессионального образования и удержать в регионе. В этом плане возлагаем большие надежды на проект создания межуниверситетского кампуса мирового уровня», - сказал губернатор.

Напомним, решение о строительстве кампуса было принято 17 августа 2021 года на заседании правительства Российской Федерации. Челябинск вошел в число восьми городов, где появится кампус мирового уровня.

Как отмечают в министерстве образования и науки Челябинской области, Южно-Уральское педагогическое собрание - это не только масштабное пленарное заседание всех педагогов региона, это целая череда мероприятий.

Начиная с 18 августа и заканчивая первым октября в Челябинской области под эгидой Собрания пройдут семинары, вебинары, тренд-сессии, работа в секциях по уровням образования.

Параллельно с областными мероприятиями состоятся августовские совещания в муниципальных районах и городских округах региона.

По отдельной программе будет проводиться областной конкурс «Лидер в образовании».

В рамках Собрания с восьмого по десятое сентября пройдут Дни науки в Челябинской области. Участниками станут представители Уральского отделения РАН, правительств Челябинской, Свердловской и Курганской областей, представители вузов, научных организаций, организаций реального сектора экономики, общеобразовательных учреждений.