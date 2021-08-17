Межуниверситетский кампус в Челябинске будет построен одним из первых в России

Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинске будет построен одним из первых в стране. Регион вошел в восьмерку первых субъектов, где будет начато строительство.

Соответствующее решение было озвучено на заседании правительства РФ, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин.

«Кампусы станут точками притяжения талантливой молодёжи со всей России и из-за рубежа. Их появление – от Дальнего Востока до Калининграда – создаст интеллектуальный пояс для развития науки и технологий, а также опережающего экономического роста», - подчеркнул Михаил Мишустин.

Как доложил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в числе первых были рассмотрены 27 заявок с проектами кампусов мирового уровня из 22 субъектов Российской Федерации. Из них отобраны восемь проектов, готовых к старту реализации в 2021 году.

«В ближайшие годы кампусы будут построены в Челябинске, Екатеринбурге, Уфе, Томске, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде и Москве», - отчитался вице-премьер.

Проекты получат частичное федеральное финансирование. Чернышенко сообщил, что бюджетный грант будет составлять до 60% от стоимости проекта, а главы субъектов должны обеспечить привлечение частных инвестиций. Если выбранные субъекты не справятся с поиском заявленных средств, их заменят другие регионы (чьи проекты находятся в высокой степени готовности – шесть территорий).

«Считаем важным оказывать господдержку не только на стадии строительства, но и на этапе разработки проектной документации», - отметил Дмитрий Чернышенко.

Михаил Мишустин попросил вице-премьера держать эту тему на личном контроле, чтобы все работы выполнялись в срок.

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убернатор Челябинской области Алексей Текслер поделился радостной новостью о федеральной поддержке челябинского кампуса в своих официальных аккаунтах в соцсетях и рассказал, почему этот проект так нужен городу и области.

«Это комплекс новых объектов научно-образовательной и социальной инфраструктуры. А значит, новые возможности и компетенции нашего высшего образования. Это нужно для того, чтобы молодежь связывала своё будущее с регионом», - пояснил Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что планируется провести реновацию университетских кварталов ЮУрГУ и ЧелГУ. «Там появятся научные, лабораторные и образовательные пространства. Предусмотрели также открытую городскую сцену, конгрессно-выставочный комплекс, библиотеку, центр знаний, деловой центр, коворкинг-парк, лабораториум. И многое другое», - рассказал глава региона.

Ранее Алексей Текслер подробно рассказал о проекте президенту Владимиру Путину и презентовал его сопредседателю ОНФ, члену Совета при президенте РФ по науке и образованию Елене Шмелевой.

В настоящее время ведется работа над архитектурными решениями. Их власти представят отдельно. «Важно, чтобы новые пространства органично вписались в формирующийся облик Челябинска. Верю в этот проект», - подчеркнул губернатор.