Алексей Текслер: Напоминаю, запрета на проведение утренников и присутствия на них родителей нет

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в преддверии Нового года еще раз напомнил всем главам муниципальных образований, что в регионе не вводился запрет на проведение утренников в дошкольных учреждениях и на допуск родителей на праздничные мероприятия.

«Остановлюсь еще раз на вопросе организации детских утренников и праздников. В преддверии Нового года поступает много вопросов от жителей. Напоминаю, что запрета на проведение таких мероприятий у нас нет, равно как и на присутствие родителей на утренниках», - сказал губернатор на областном совещании с главами муниципалитетов.

Алексей Текслер особо подчеркнул, что решение нужно принимать в каждом конкретном случае, исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки. «Решение нужно принимать, исходя из конкретной эпидситуации в территории и в учебном заведении. Я имею в виду не только ковид, но и ОРВИ», - отметил губернатор.

По данным минобрнауки региона, в области значительно сократилось количество классов, которые находятся на карантине по ОРВИ, так же, как и число школ, находящихся на дистанционной форме обучения.

«В Челябинской области 457 классов в 141 школах области находятся на карантине по ОРВИ. Три школы в трех сельских территориях региона пока еще остаются на карантине по причине высокой заболеваемости ОРВИ», - сообщает пресс-служба министерства.

Два класса - один в Кунашакском районе, другой - в Южноуральске - изолированы по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусной инфекцией.

В дистанционной форме обучение проходит в 11 образовательных организациях региона. Это все школы Кусинского муниципального района и отдельные организации Каслинского, Саткинского районов и города Южноуральск.

На изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся четыре группы в двух детских садах: в Челябинске и Копейске. По причине острой респираторной вирусной инфекции отправлены на карантин четыре группы. По этой же причине закрыт на карантин один сельский детский сад в Нагайбакском районе.