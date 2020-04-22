Алексей Текслер пояснил, кого будут штрафовать за передвижение по дорогам

Сотрудники полиции Челябинской области ориентированы на выявление режима самоизоляции теми гражданами, которые получили соответствующие постановления Роспотребнадзора. Камеры фото- и видеофиксации на дорогах также будут обнаруживать нарушителей из этой категории.

Об этот сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге 22 апреля.

«Сейчас полиция в основном ориентирована на работу с теми, кто получил постановление об обязательной самоизоляции от Роспотребнадзора. У нас таких порядка 1,5 тысячи человек», - сообщил Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что для выявления нарушителей в три раза увеличено количество нарядов полиции, которые патрулируют улицы и общественные места в муниципалитетах. Проверки проводятся по нескольку раз в день.

Система фото-и видеофиксации также призвана для выявления нарушителей среди южноуральцев, которые находятся на обязательной двухнедельной самоизоляции. «В первую очередь проверяются те граждане, которые находятся под постановлением об обязательной самоизоляции»», - подчеркнул Алексей Текслер.

Правда, у южноуральцев пока остаются вопросы. Как сотрудники полиции будут выяснять, кто находился за рулем автомобиля. Может быть транспортное средство записано на того, кто не может покидать свое жилье ни под каким предлогом, а за рулем по доверенности ехал другой человек, которому разрешено отправляться в магазин или в сад. Судебные заседания будут проходить без личного присутствия нарушителя (ведь ему нельзя никуда уходить из дома)? Надеемся, ответы на эти вопросы мы получим в ближайшее время.

Алексей Текслер также рассказал, что система фото- и видеофиксации в настоящее время проходит тестирование для использования ее и для других случаев. «Ее планируется использовать при введении пропускного режима, если такая необходимость возникнет», - уточнил губернатор.

Напомним, в регионе уже разработана соответствующая пропускная система. Завтра первый заместитель Виктор Мамин о ней расскажет подробнее. «Мы будем вводить эту меру только в случае необходимости», - заверил Алексей Текслер.

В пресс-службе ГУ МВД области уточнили, автотранспорт граждан, которым выдано предписание Роспотребнадзора о необходимости нахождения на карантине, устанавливается по базам данных ГИБДД на основании ежедневно обновляемых данных от надзорного ведомства.

Сведения об автомобилях этих жителей вносятся в систему фото-, видеофиксации административных правонарушений, после чего устанавливаются факты систематического передвижения данных автомобилей. За прошедшие сутки установлено 58 случаев передвижения таких автомобилей. По каждому случаю проводится проверка, при выявлении нарушений к водителям применяются меры административного воздействия.