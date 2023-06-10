Алексей Текслер провел субботний день в Миассе вместе с новым главой города

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел первый день трехдневных выходных в Миассе, где побывал на автозаводе и встретился с недавно избранным главой Егором Ковальчуком.

«Было несколько важных дел: заехать на автомобильный завод «Урал», а также обсудить первоочередные задачи по развитию города», - поделился Алексей Текслер на своей странице в соцсетях.

Глава региона рассказал, что на автозаводе познакомился с новыми образцами техники – военного и гражданского назначения. Он опробовал на заводском треке полноприводный грузовик, который был специально сделан для ралли «Шелковый путь» и ряд других машин.

«Наша новая техника покажет себя лучшим образом», - выразил уверенность губернатор.

Алексей Текслер также проехался и прогулялся по городу с новым мэром Егором Ковальчуком (своим бывшим заместителем), заехал на вокзал и в городской парк, а также побывал в местах, куда раньше не заезжал: старый город с домом культуры и музеем пельменя.

Губернатор и глава обсудили первоочередные планы по развитию. «Планов много. Начнём выполнять их уже в этом году. Тем более, городу исполняется 250 лет», - подытожил Алексей Текслер.