Главой Миасского городского округа избран Егор Ковальчук

Главой Миасского городского округа избран 50-летний Егор Ковальчук, до настоящего момента занимающий должность вице-губернатора Челябинской области.

Соответствующее решение принято 17 мая на внеочередной сессии Собрания депутатов Миасского городского округа шестого созыва.

Напомним, 11 мая конкурсная комиссия рекомендовала Собранию депутатов три кандидатуры на должность главы Миасса: 56-летний Виктор Легенчук (гендиректор ООО «Аргус групп М», Челябинск), 50-летний вице-губернатор Егор Ковальчук и 33-летний начальник управления имущественных отношений администрации Миасского округа Николай Булдыгин.

На заседании присутствовало 26 депутатов, а также почетные жители города, представители предприятий. Кандидаты познакомили присутствующих со своими программами.

Была сформирована счётная комиссия для проведения тайного голосования по кандидатурам на должность главы в составе Сергея Сесюнина, Анастасии Лузиной и Татьяны Мальковой.

По итогам тайного голосования Егор Ковальчук получил в свою поддержку 25 голосов, Виктор Легенчук - один голос. За кандидатуру Николая Булдыгина никто не проголосовал. Таким образом, главой Миасского городского округа избран Егор Викторович Ковальчук.

Решение об избрании вступает в силу с момента его подписания. Но сначала Егору Ковальчуку придется сложить полномочия вице-губернатора.

Как уже сообщало агентство, третьего марта 2023 года на сессии Собрания депутатов Миасского городского округа была принята досрочная отставка главы Григория Тонких, который руководил муниципалитетом с 2018 года. Шестого марта был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы. Исполняющим обязанности мэра был назначен Дмитрий Проскурин, председатель городского Собрания депутатов.

ДЛЯ СПРАВКИ

Егор Викторович Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Имеет три высших образования: по специальностям «Экономика и управление на предприятии в машиностроении», «Юриспруденция», «Водоснабжение и водоотведение».

Трудовую деятельность начал в 1995 году экономистом Южно-Уральского филиала Машбанка. С 1995 по 2005 годы работал в банковской сфере, пройдя путь от специалиста третьей категории до первого заместителя ЗАО КБ «Ураллига». В 2005 году перешел на муниципальную службу. С 2005 по 2010 годы – генеральный директор МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска. С 2010 по 2012 годы – заместитель главы администрации города Челябинска по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель главы администрации города Челябинск по городскому хозяйству.

В 2012 году перешел на государственную службу. С 2012 по январь 2014 года – министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области. С января по октябрь 2014 года – и.о. министра, министр радиационной и экологической безопасности Челябинской области. С 2015 по 2019 годы – директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. До назначения на должность заместителя Губернатора Челябинской области работал исполняющим обязанности начальника отдела департамента спецпроектов Минстроя России. С 21 сентября 2019 года назначен на должность заместителя губернатора Челябинской области.