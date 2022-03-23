Алексей Текслер утвердил границы охранных зон старинного дома на Российской

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об утверждении границ зон охраны старинного жилого дома, расположенного в столице Южного Урала на улице Российской, 80. Он был построен в 1888-м году.

Отметим, одноэтажное деревянное строение является объектом культурного наследия местного значения.

«В охранную зону челябинского дома включена дворовая территория, участки пешеходной зоны со стороны улицы Российской, по которой проходят границы охранной зоны с востока. Охранная зона не распространяется на проезжую часть Российской из-за ее расположения в зоне автомобильной магистрали (транспортной развязки)», - сообщили в государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

В госкомитете отметили также, что зона регулирования застройки (ЗРЗ) и хозяйственной деятельности, которая примыкает к южной и западной границам охранной зоны, значительно распространяется в южном направлении, включая в себя объект исторической застройки по адресу: улица Российская, 82.

«Цель проектирования такой ЗРЗ - максимальное сохранение историко-архитектурной среды на данном участке. Дополнительным ограничением хозяйственной деятельности является требование обеспечения сохранности главных уличных фасадов объектов исторической застройки, не относящихся к объектам культурного наследия», - пояснили в комитете.

Другая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности примыкает к северной части охранной зоны старинного дома на Российской, 80. Высотные параметры построек здесь существенно ограничены, что позволяет сохранить цельный архитектурный облик исторического квартала, отмечают в госкомитете.

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«Зоны охраны проектировались с учетом комфортного визуального и эстетического восприятия объекта культурного наследия, а также необходимости видимости объекта с дальних точек и сохранения перспективы градостроительного развития», - подчеркнули в государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Напомним, также в Челябинске официально обрел границы охранных зон старинный дом на улице Российской, 106 (Миасская, 52).

СПРАВКА

Объект культурного наследия «Дом жилой одноэтажный (деревянный)» в настоящее время расположен на исторической территории ансамбля застройки территории Заручейной части Челябинска на рубеже XIX и XX веков.

Сохранению подлежат основные видовые раскрытия на объект, а также элементы культурного ландшафта в окружении объекта культурного наследия.

Регламентирование параметров реконструкции и строительства распространяется на значительную часть окружающей территории.