23.03.2022
Южноуральские спасатели приступили к распиловке льда
23.03.2022
Элитное детское погребение и останки воина: в Челябинске открывается выставка о бронзовом веке
23.03.2022
Жителям Троицка понадобилась помощь после распыления газового балончика
23.03.2022
Сенаторы США обсуждают возможность блокировки золотого резерва России
23.03.2022
Абитуриенты получат дополнительные баллы за серебряный и бронзовый знак отличия ГТО
23.03.2022
Православная молодежь Челябинска ведет сбор гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР
Алексей Текслер утвердил границы охранных зон старинного дома на Российской
22.03.2022
Патриарх Кирилл встретился с Алексеем Текслером и митрополитом Алексием
22.03.2022
Единый аппарат трех омбудсменов Челябинской области временно возглавила Елена Бабич
22.03.2022
Алексей Текслер поручил миндортрансу провести проверку по массовому ДТП в Златоусте
22.03.2022
Власти Челябинской области пояснили, когда в регионе снимут все ковидные ограничения
Власти Челябинской области пояснили, когда в регионе снимут все ковидные ограничения
22.03.2022
Вечная память: ефрейтор из Уйского района погиб в спецоперации на Украине
21.03.2022
В спецоперации на Украине погиб 19-летний военнослужащий из Магнитогорска
21.03.2022
Челябинцы интересуются у губернатора, когда в регионе отменят масочный режим
21.03.2022
Челябинск – Луганск - Рубежное: собкор «Урал-пресс-информа» отправился в ЛНР на помощь родителям
20.03.2022