Старинный челябинский дом на Российской официально обрел границы охранных зон

В Челябинске старинный дом на улице Российской, 106 (Миасская, 52) официально обрел границы охранных зон.

Границы зон охраны одноэтажного деревянного здания, являющегося объектом культурного наследия муниципального значения, утверждены постановлением правительства Челябинской области.

Как отмечают в региональном госкомитете охраны объектов культурного наследия, охранная зона распространяется на дворовую территорию данного строения, участки благоустроенных пешеходных зон со стороны Российской и Миасской, по которым и проходят границы охранной зоны с юга и востока.

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Не распространяется охранная зона проезжую часть по этим улицам, так как они расположены в зоне автомобильной магистрали (транспортной развязки).

«В зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности, которые примыкают к северо-западному углу границы территории здания невозможно комфортно увидеть постройку, поэтому там возможно размещение объектов нового строительства, не создающих агрессивного фонового эффекта для визуального восприятия силуэта объекта культурного наследия с южного, юго-западного и западного направлений, то есть со стороны улиц Российской и Миасской», - сообщили в госкомитете охраны ОКН Челябинской области.

Одна из зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности примыкает к северной части охранной зоны дома на Российской, 106. Высотные параметры построек здесь существенно ограничены, что позволяет сохранить цельный архитектурный облик исторического квартала, отмечают в госкомитете.

«Зоны охраны проектировались с учетом комфортного визуального и эстетического восприятия объекта культурного наследия, а также с учетом необходимости видимости объекта с дальних точек и сохранения перспективы градостроительного развития», - подчеркнули в учреждении.

Также в госкомитете отметили, что объект культурного наследия «Дом жилой одноэтажный (деревянный)» расположен на исторической территории ансамбля застройки территории Заручейной части Челябинска, появившейся на рубеже XIX и XX веков.

Сохранению подлежат основные видовые раскрытия на объект, а также элементы культурного ландшафта в окружении данного объекта культурного наследия. Регламентирование параметров реконструкции и строительства распространяется на значительную часть окружающей территории, заявили в госкомитете.