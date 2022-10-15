Алексей Текслер встретился с мобилизованными

14 октября в частях, где проходят боевое слаживание мобилизованные, побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Везде встречаюсь и говорю с парнями, разбираем все вопросы. Например, в Карабаше, где в полку готовятся призванные парни из Тюменской области. На своих и чужих не делим, они все наши, - сообщил он в своем телеграм-канале. - Моя задача, чтобы все бытовые вопросы были решены. Организационно военным помогаем во всём. Главное, о чем прошу командиров — чтобы слаживание шло активно, чтобы ребята реально получали опыт и навыки. Остальное мы в частях на территории региона обеспечим. Получаю много ваших обращений. И по теме мобилизации, и от парней на слаживании, от их жён и матерей. Каждое отрабатываем, реагируем».