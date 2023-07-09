Анонсы событий и мероприятий на 10 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на понедельник, 10 июля.

В 10 часов аппаратное совещание главы города Челябинск будет транслироваться в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга "Гранада Пресс".

В 12 часов начнется лекторий «Зелёный понедельник». Организаторы зовут всех повысить самооценку, развить логику и дедукцию, понять, как снять фильм, разобраться с гормонами и стрессом (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

10 июля - День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении.

10 июля - День полёта на зонтике.

10 июля - День Николы Теслы.

10 июля - День «Не наступите на пчелу».

10 июля - День рождения футбольного свистка.

10 июля - Международный день городских глашатаев.

10 июля - Глобальный день энергетической независимости.

10 июля - День любви к капибарам.