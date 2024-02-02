Анонсы событий и мероприятий на выходные, 3 и 4 февраля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 3 и 4 февраля.

В Кыштыме проходит первенство Челябинской области по дзюдо (среди юношей и девушек 2010-2011 г.р.) (ФОК АО «КМЭЗ», г. Кыштым, ул. Интернационала, 105).

3 февраля

В 9 часов стартуют пробежки для всех желающих в «Экопарке» (ул. Молдавская, 10) и в Челябинском лесопарке (около лыжной базы).

В 10 часов «Немузеймусора» на Кировке организует обмен посудой. В течение дня можно будет принести любую посуду и выбрать что-то для себя бесплатно (ул. Кирова, 110).

В 10 часов во дворце спорта «Юность» пройдет бесплатное занятие йогой (пр. Свердловский, 51).

В 11 часов в Центре межкультурных коммуникаций стартует бесплатная Лаборатория по дизайну VR-туров для молодёжи от 15 до 35 лет.

В 12 часов состоятся традиционные соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» (стадион «Инга», ул. Худякова, 24а).

В 13 часов Челябинский центр искусств приглашает на мастер-класс «Подставка под горячее «Домик» в технике ручное шитьё (ул. Сони Кривой, 30).

В 14 часов Магнитогорск приглашает принять участие в традиционном зимнем фестивале «Валенки». Главным героем мероприятия станет один из игроков хоккейного клуба «Металлург», а среди участников фестиваля будут разыграны билеты на домашний матч нашей любимой хоккейной команды (городской курорт «Притяжение»).

В 14 часов Челябинский центр искусств приглашает на лекторий «История древнерусской архитектуры» (X–XVII вв.). Тема лекции «Истоки древнерусского искусства. Формирование крестово-купольной системы храма» (ул. Сони Кривой, 30).

С 12 до 18 часов в Доме Деда Мороза на площади Революции пройдут творческий мастер-класс от Челябинской централизованной клубной системы.

В 15 часов в Челябинске впервые состоится вечер старообрядческой певческой культуры. Гости смогут послушать хоры старообрядческих храмов, традиционные для Урала казачьи напевы, русские духовные стихи (пространство «Башня», ул. Горького, 22).

С 15 до 20 часов пройдет своп-вечеринка (swap — «обмен») — это мероприятие, на которое можно принести ненужные, но пригодные для использования вещи и бесплатно взять что-нибудь для себя (ул. Клары Цеткин, 11).

В 16 часов начнется музыкальный вечер «Хиты 80-х и 90-х» на катке в ЦПКиО им.Ю.А.Гагарина.

В 22 часа «Герц» начнётся виниловая вечеринка «Вспомнить всё» (ул. Свободы 2к1).

4 февраля

В 11 часов ЮУрГГПУ ждёт будущих студентов в главном корпусе вуза на День открытых дверей. Школьников и их родителей встретят деканы факультетов и директора подразделений (пр. Ленина, 69)..

С 12 до 18 часов в Доме Деда Мороза на площади Революции гостей ждет

творческий мастер-класс «Новогоднее настроение» от детских библиотек Челябинска.

В 13 часов в Детском музее в Детском музее начнется первое занятие воскресной программы «Занимательная наука» - «Откуда берутся краски?» . Для участия необходима предварительная запись (ул. Труда, 100).

С 15 до 20 часов пройдет своп-вечеринка (swap — «обмен») — это мероприятие, на которое можно принести ненужные, но пригодные для использования вещи и бесплатно взять что-нибудь для себя (ул. Клары Цеткин, 11).

В 16 часов начнется музыкальный вечер «Песни советских фильмов» на катке в ЦПКиО им.Ю.А.Гагарина.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения.

ДЛЯ СПРАВКИ

3 февраля - Международный день нежности.

3 февраля - Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

3 февраля - Всемирный день свободной любви.

3 февраля - День волшебства варежек на резинке.

3 февраля - День кормления птиц.

3 февраля - День рождения фразы «Ветер перемен».

3 февраля - День золотистого ретривера.

3 февраля - Международный день коктейля «Писко сауэр».

3 февраля - День мороженого на завтрак.

3 февраля - День семейного счастья.

3 февраля 1930 года основана Коммунистическая партия Вьетнама.

4 февраля - Праздник хорошего настроения.

4 февраля - День чудесных чудаков.

4 февраля - День отказа от ненужных отношений.

4 февраля - День рождения резиновых калош.

4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

4 февраля - Международный день человеческого братства.

4 февраля - День неандертальца.

4 февраля - День онколога.

4 февраля 1824 года в США состоялась презентация резиновых калош.

4 февраля 1931 года в Курске начала работу первая в России ветроэлектростанция.