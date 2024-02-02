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Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все восемь общественных пространств Челябинска, которые в 2024 году вошли в программу «Формирован
02.02.2024

Комфортную городскую среду на восьми общественных пространствах Челябинска сформируют до первого сентября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители поселков Миасса (Челябинская область) пожаловались главе региона Алексею Текслеру
02.02.2024

Жители миасских поселков пожаловались губернатору на «оторванность» от цивилизации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской областной клинической больнице (ЧОКБ) нейрохирурги провели сложнейшую операцию и из
02.02.2024

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02.02.2024

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02.02.2024

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 3 и 4 февраля (18+)
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.02.2024

В Челябинске временно перестанет работать 16-й троллейбус
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.02.2024

Челябинцы увидят, как полвека назад выглядела Зимняя Спартакиада
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.02.2024

Раскаяние террориста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.02.2024

Сталинград в судьбе сотрудников челябинского УКГБ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.02.2024

Челябинцы услышат виолончель в исполнении заслуженного артиста России
Общество
02.02.2024 18:33

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 3 и 4 февраля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 3 и 4 февраля.

В Кыштыме проходит первенство Челябинской области по дзюдо (среди юношей и девушек 2010-2011 г.р.) (ФОК АО «КМЭЗ», г. Кыштым, ул. Интернационала, 105).

3 февраля

В 9 часов стартуют пробежки для всех желающих в «Экопарке» (ул. Молдавская, 10) и  в Челябинском лесопарке (около лыжной базы). 

В 10 часов «Немузеймусора» на Кировке организует обмен посудой. В течение дня  можно будет принести любую посуду и выбрать что-то для себя бесплатно (ул. Кирова, 110).

В 10  часов во дворце спорта «Юность» пройдет бесплатное занятие йогой (пр. Свердловский, 51).

В 11 часов в Центре межкультурных коммуникаций стартует бесплатная Лаборатория по дизайну VR-туров для молодёжи от 15 до 35 лет.

В 12 часов состоятся традиционные соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» (стадион «Инга», ул. Худякова, 24а).

В 13 часов Челябинский центр искусств приглашает на мастер-класс «Подставка под горячее «Домик» в технике ручное шитьё (ул. Сони Кривой, 30). 

В 14 часов Магнитогорск приглашает принять участие в традиционном зимнем фестивале «Валенки». Главным героем мероприятия станет один из игроков хоккейного клуба «Металлург», а среди участников фестиваля будут разыграны билеты на домашний матч нашей любимой хоккейной команды  (городской курорт «Притяжение»).

В 14 часов Челябинский центр искусств приглашает на лекторий «История древнерусской архитектуры» (X–XVII вв.). Тема лекции «Истоки древнерусского искусства. Формирование крестово-купольной системы храма» (ул. Сони Кривой, 30).

С 12 до 18 часов в Доме Деда Мороза на площади Революции пройдут творческий мастер-класс от Челябинской централизованной клубной системы. 

В 15 часов в Челябинске впервые состоится вечер старообрядческой певческой культуры. Гости смогут послушать хоры старообрядческих храмов, традиционные для Урала казачьи напевы, русские духовные стихи (пространство «Башня», ул. Горького, 22).

С 15 до 20 часов пройдет своп-вечеринка (swap — «обмен») — это мероприятие, на которое можно принести ненужные, но пригодные для использования вещи и бесплатно взять что-нибудь для себя (ул. Клары Цеткин, 11).

В 16 часов начнется музыкальный вечер «Хиты 80-х и 90-х» на катке в ЦПКиО им.Ю.А.Гагарина.

В 22 часа «Герц» начнётся виниловая вечеринка «Вспомнить всё» (ул. Свободы 2к1).

4 февраля

В 11 часов ЮУрГГПУ ждёт будущих студентов в главном корпусе вуза на День открытых дверей. Школьников и их родителей встретят деканы факультетов и директора подразделений (пр. Ленина, 69).. 

С 12 до 18 часов в Доме Деда Мороза на площади Революции гостей ждет 

творческий мастер-класс «Новогоднее настроение» от детских библиотек Челябинска. 

В 13 часов в Детском музее в Детском музее начнется первое занятие воскресной программы «Занимательная наука» - «Откуда берутся краски?» . Для участия необходима предварительная запись (ул. Труда, 100).

С 15 до 20 часов пройдет своп-вечеринка (swap — «обмен») — это мероприятие, на которое можно принести ненужные, но пригодные для использования вещи и бесплатно взять что-нибудь для себя (ул. Клары Цеткин, 11).

В 16 часов начнется музыкальный вечер «Песни советских фильмов» на катке в ЦПКиО им.Ю.А.Гагарина.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. 

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения.

ДЛЯ СПРАВКИ

3 февраля - Международный день нежности.

3 февраля - Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

3 февраля - Всемирный день свободной любви.

3 февраля - День волшебства варежек на резинке.

3 февраля - День кормления птиц.

3 февраля - День рождения фразы «Ветер перемен».

3 февраля - День золотистого ретривера.

3 февраля - Международный день коктейля «Писко сауэр».

3 февраля - День мороженого на завтрак.

3 февраля - День семейного счастья.

3 февраля 1930 года основана Коммунистическая партия Вьетнама.

4 февраля - Праздник хорошего настроения.

4 февраля - День чудесных чудаков.

4 февраля - День отказа от ненужных отношений.

4 февраля - День рождения резиновых калош.

4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

4 февраля - Международный день человеческого братства.

4 февраля - День неандертальца.

4 февраля - День онколога.

4 февраля 1824 года в США состоялась презентация резиновых калош.

4 февраля 1931 года в Курске начала работу первая в России ветроэлектростанция.

Автор: Арина Родионова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители поселков Миасса (Челябинская область) пожаловались главе региона Алексею Текслеру
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
За долгую жизнь в искусстве челябинского художника Александра Бердюгина никогда
02.02.2024

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31.01.2024 17:43

В ДТП на Каслинском шоссе пострадали двое взрослых и двое детей

31.01.2024 17:34

Первый день февраля обещает жителям Челябинской области снег, гололед и туманы

31.01.2024 17:29

В Копейске губернатору презентовали Дома культуры и «Страну фей»

31.01.2024 17:19

В Челябинске прокурор запросил для депутата-коррупционера 7 лет колонии

31.01.2024 17:08

В Коркино появилось фекальное озеро – зловонный водоем возник на проезжей части

31.01.2024 16:58

В Челябинске злоумышленники планировали выстрелить марихуаной из арбалета

31.01.2024 16:55

Рыбоводы Челябинской области будут импортировать икру форели из-за рубежа

31.01.2024 16:50

Жители Магнитогорска отметят день рождения ММК вместе с «Валенками»

31.01.2024 16:17

В Вишневогорске благоустроят сквер памяти воинов-интернационалистов

31.01.2024 16:14

Непрерывную работу 15 площадок «Татспиртпрома» помогают обеспечивать сервисы билайн бизнес

31.01.2024 16:08

Челябинские ориентировщики взяли медали на чемпионате и первенстве УрФО

31.01.2024 15:38

Национальный проект «Культура» поможет модернизировать четыре южноуральские библиотеки

31.01.2024 14:52

Назван председатель жюри премии «Серебряный Лучник» – Урал

31.01.2024 14:43

В Челябинском театре оперы и балета «басы» и «теноры» поборются за внимание дам

31.01.2024 14:30

Челябинский сквер Молодогвардейцев начнут возрождать в апреле

31.01.2024 13:58

Деревянные церковь и часовню в Челябинской области признали исторически ценными объектами

31.01.2024 13:46

Еткульский район ждут юбилейные преображения

31.01.2024 13:23

Озерчанка перевела на «безопасный счет» около двух миллионов рублей

31.01.2024 13:03

Экскурсия по театру в Челябинске показала, как оживают куклы

31.01.2024 13:00

Облсуд направил дело экс-замглавы Ашинского района на новое рассмотрение

31.01.2024 12:47

Челябинца, убившего и изнасиловавшего девушку 22 года назад, отдали под суд

31.01.2024 12:20

Водитель грузовика, по вине которого в Челябинске погибли мама и сын, получил три года колонии-поселения

31.01.2024 11:54

В челябинской Публичке была «Чума» - в бумажном формате

31.01.2024 11:39

Златоусту посвятили почтовую карточку «Город трудовой доблести»

31.01.2024 11:21

В Магнитогорске расследуют уголовное дело о гибели ребенка в утробе матери

31.01.2024 11:04

В Челябинской области могут появиться посадочные площадки для санавиации

31.01.2024 10:50

В Челябинской области ученики 150 классов отправлены на карантин

31.01.2024 10:23

В Красноармейском районе этой ночью многодетная семья лишилась крова

31.01.2024 10:08

Народный фронт решил поучаствовать в судьбе 88-летней жительницы Магнитогорска

31.01.2024 09:54

В Челябинской области считают диких животных и птиц

30.01.2024 23:06

Настоящий хит из песни девушек из Челябинска сделала группа «Корни»

30.01.2024 22:48

Анонсы событий и мероприятий на 31 января (18+)

30.01.2024 22:31

В Челябинске 18 февраля пройдет премьера спектакля «Мастер и Маргарита»

30.01.2024 20:25

Почти 3,7 тысячи посылок отправлено с вокзалов ЮУЖД в 2023 году

30.01.2024 18:53

Челябинский боксер Вильдан Минасов проведет свой следующий бой в Екатеринбурге

30.01.2024 18:49

В Челябинске откроется выставка фотографий «Современный Китай»

30.01.2024 17:39

В Челябинске огласят приговор виновнику ДТП на Блюхера, в котором погибли мама и сын