Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 октября (пополняется по мере поступления информации).

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа.

В 14 часов в Челябинске в Парке дружбы будет заложена новая аллея даурских лиственниц. Участие в высадке деревьев принимает глава города Наталья Котова (отъезд в 13 часов 20 минут от администрации города, площадь Революции, 2).

ДЛЯ СПРАВКИ

11 октября – Международный день девочек.

11 октября – Всемирный день борьбы с ожирением.

11 октября - День Республики Башкортостан.

11 октября в народном календаре – Харитонов день.

11 октября 1552 года войска Ивана Грозного взяли Казань, в результате Казанское ханство присоединено к России.

11 октября 1783 года в Петербурге основана Российская академия.

11 октября 1931 года в СССР принято решение о полной ликвидации частной торговли.