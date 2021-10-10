10.10.2021
Христорождественский собор, строящийся в Челябинске, показали архиереям из соседних епархий
10.10.2021
На Южном Урале отпраздновали Собор святых Челябинской митрополии
10.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на 11 октября
10.10.2021
В Челябинской области установлен новый антирекорд по суточности смертности пациентов с ковидом
10.10.2021
В Челябинской области борьбу с ковидом продолжают более 10,7 тысячи жителей
09.10.2021
Новый Художественный театр Челябинска тепло приняли в Армении
Анонсы событий и мероприятий на 11 октября
10.10.2021
В Челябинской области установлен новый антирекорд по суточности смертности пациентов с ковидом
10.10.2021
В Челябинской области борьбу с ковидом продолжают более 10,7 тысячи жителей
08.10.2021
В выходные южноуральцы могут поставить бесплатно прививку от ковида
08.10.2021
В Челябинской области число классов, закрытых на карантин по ковиду, выросло до 30
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
08.10.2021
Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок
07.10.2021
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021