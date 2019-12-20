Анонсы событий и мероприятий на 21-23 декабря
Общество
Сегодня, 16:08
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21-23 декабря.

21 декабря, суббота

В 10 часов состоится спартакиада ВУЗов г. Челябинска (дисциплина – легкая атлетика) УСК Урал ГУФК (ул.Энгельса,22).

В 10 часов состоится открытый чемпионат г. Челябинска по спортивной акробатике (ул. Труда, 183, зал «Буревестник»).

В 10 часов 30 минут состоятся открытые соревнования по чирлидингу и чир-спорту «Кубок Дружбы» с участием международных команд (конгресс-холл Центра Международной Торговли, пр.Ленина,35).

В 12 часов состоится Кубок города Челябинска по тяжелой атлетике (ДС «Метар-спорт», ул.Черкасская,1).

В 12 часов состоится традиционный турнир по бадминтону, финал Кубка города Челябинска 2019 года (ДС «Торпедо», Копейское шоссе, 5).

В 12 часов состоятся межрегиональные соревнования по конькобежному спорту «На призы ЗТ РСФСР А. В. Белоглазова» МБУ СШОР № 1 по конькобежному спорту, (ул. Худякова. 24А).

первенство Челябинска по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. (ул. Гагарина, 16).

 

22 декабря, воскресенье

В 10 часов состоится Ёлка желаний. В мероприятии примет участие губернатор Алексей Текслер. Члены правительства Челябинской области исполнят желания юных южноуральцев, находящихся в трудной жизненной ситуации (Челябинск ул. Цвиллинга, 27).

В 10 часов состоится Спартакиада ВУЗов г. Челябинска (дисциплина – легкая атлетика) УСК Урал ГУФК (ул.Энгельса,22).

В 10 часов состоится первенство Челябинска по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. (ул. Гагарина, 16).

В 10 часов состоится традиционный турнир по бадминтону, финал Кубка города Челябинска 2019 года (ДС «Торпедо», Копейское шоссе, 5).

В 11 часов состоится открытый чемпионат г. Челябинска по спортивной акробатике (ул. Коммунистическая, 7 МБУДО «МЦДТ»).

В 12 часов состоятся межрегиональные соревнования по конькобежному спорту «На призы ЗТ РСФСР А. В. Белоглазова» МБУ СШОР № 1 по конькобежному спорту, (ул. Худякова. 24А).

В 15 часов состоится открытый чемпионат и первенство Челябинска по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги СК «Динамо» (ул. Коммуны, д. 98/1).

В 13 часов 45 минут состоится новогодний прием талантливых детей с участием губернатора Алексея Текслера (Челябинск ул. Цвиллинга, 27).

 

23 декабря, понедельник

В 10 часов состоится расширенное аппаратное совещание администрации города Челябинска с участием Натальи Котовой (пл.Революции,2, 5 эт).

В 11часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения Государственных премий Челябинской области в сфере культуры и искусства (Челябинск ул. Цвиллинга, 27).

В 15 часов состоится передача ключей первым семьям из поселка Роза, которые по программе переселения из аварийного жилья получают новые квартиры в Советском районе Челябинска. Участие в мероприятии примет замминистра строительства Челябинской области Евгений Курилов. (Челябинск, ул. Неаполитанова, 14).

Справка.

21 декабря - День риэлтора в России (третья суббота декабря).

21 декабря в народном календаре – Анфиса Рукодельница.

22 декабря – День энергетика

22 декабря – Международный день бардовской песни.

22 декабря – День образования Пенсионного фонда России.

22 декабря – день зимнего солнцестояния.

22 декабря в православном календаре - Празднование в честь зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы.

22 декабря в православном календаре - Празднование в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».

22 декабря в народном календаре – Анна Темная.

22 декабря 1857 года принято решение о введении в России первых почтовых марок.

22 декабря 1920 года принят Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО).

23 декабря - День дальней авиации ВКС России

23 декабря – Ханука (еврейский праздник).

23 декабря в православном календаре - День памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского.

22 декабря в народном календаре – День Мины.

22 декабря 1947 года с СССР 1 января объявлено праздничным выходным днем.

Автор: 
Любовь Юрина
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