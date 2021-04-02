Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 3-5 апреля.
Третье апреля, суббота
В 10 часов состоится торжественная церемония открытия окружных отборочных этапов АРМИИГР 2021 в конкурсах «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж» (межвидовый полигон г. Чебаркуль).
В 10 часов состоится семинар для учителей и преподавателей немецкого языка «Способы дидактизации аутентичных текстов». Спикер встречи – методист-мультипликатор Института им. Гете, кандидат филологических наук, доцент Марина Заседателева (ул. Цвиллинга, 61, Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной библиотеки).
В 12 часов колледж Челябинского государственного университета приглашает учащихся 9 и 11 классов на День открытых дверей. Абитуриентам расскажут о правилах приема и сроках подачи документов, познакомят с представителями организаций, куда могут трудоустроиться выпускники. Затем для школьников пройдут мастер-классы – по сборке и разборке автомата Калашникова и пистолета Макарова, снятию отпечатков пальцев для проведения дактилоскопии, рукопашному бою, по химии (ул. Кронштадтская, 10, ауд. 301).
Стартует IV общегородской фестиваль «Весна Победы», приуроченный к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. С программой можно ознакомиться на сайте организаторов - Центра историко-культурного наследия Челябинска. Завершится фестиваль третьего мая традиционной праздничной программой на Аллее Славы.
Четвертое апреля, воскресенье
В 12 часов астрофизик, и.о. завкафедрой теоретической физики физического факультета Сергей Замоздра прочитает онлайн-лекцию в Воскресном университете ЧелГУ. Он расскажет об опасностях космических путешествий и о способах защиты от них.
Пятое апреля, понедельник
В 10 часов начнется традиционное аппаратное совещание в администрации Челябинска, которое проведет глава Наталья Котова.
В состоится церемония открытия выставки «Время первых. История покорения космоса». С видеоприветствием к участникам церемонии обратится космонавт, Герой России Михаил Борисович Корниенко, который провел свои школьные годы на Южном Урале (ул. Труда, 100, Исторический музей Южного Урала).
ДЛЯ СПРАВКИ
3 апреля – Всемирный день вечеринки.
3 апреля 2021 года в православном календаре - Родительская суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы.
3 апреля в народном календаре – Кирилл Катаник.
4 апреля - День веб-мастера.
4 апреля - День Интернета (День святого Исидора - покровителя Интернета).
4 апреля - Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.
4 апреля - Всемирный день крысы.
4 апреля 2021 года - День геолога (отмечается в первое воскресенье апреля).
4 апреля 2021 года - Пасха у западных христиан и у лютеран.
4 апреля по народному календарю Василий Капельник, Василий Теплый, Василий Солнечник.
5 апреля - Международный день нравственности.
5 апреля - Международный день супа.
5 апреля по народному календарю Никонов день.