Анонсы событий и мероприятий на 3-5 апреля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 3-5 апреля.

Третье апреля, суббота

В 10 часов состоится торжественная церемония открытия окружных отборочных этапов АРМИИГР 2021 в конкурсах «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж» (межвидовый полигон г. Чебаркуль).

В 10 часов состоится семинар для учителей и преподавателей немецкого языка «Способы дидактизации аутентичных текстов». Спикер встречи – методист-мультипликатор Института им. Гете, кандидат филологических наук, доцент Марина Заседателева (ул. Цвиллинга, 61, Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной библиотеки).

В 12 часов колледж Челябинского государственного университета приглашает учащихся 9 и 11 классов на День открытых дверей. Абитуриентам расскажут о правилах приема и сроках подачи документов, познакомят с представителями организаций, куда могут трудоустроиться выпускники. Затем для школьников пройдут мастер-классы – по сборке и разборке автомата Калашникова и пистолета Макарова, снятию отпечатков пальцев для проведения дактилоскопии, рукопашному бою, по химии (ул. Кронштадтская, 10, ауд. 301).

Стартует IV общегородской фестиваль «Весна Победы», приуроченный к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. С программой можно ознакомиться на сайте организаторов - Центра историко-культурного наследия Челябинска. Завершится фестиваль третьего мая традиционной праздничной программой на Аллее Славы.

Четвертое апреля, воскресенье

В 12 часов астрофизик, и.о. завкафедрой теоретической физики физического факультета Сергей Замоздра прочитает онлайн-лекцию в Воскресном университете ЧелГУ. Он расскажет об опасностях космических путешествий и о способах защиты от них.

Пятое апреля, понедельник

В 10 часов начнется традиционное аппаратное совещание в администрации Челябинска, которое проведет глава Наталья Котова.

В состоится церемония открытия выставки «Время первых. История покорения космоса». С видеоприветствием к участникам церемонии обратится космонавт, Герой России Михаил Борисович Корниенко, который провел свои школьные годы на Южном Урале (ул. Труда, 100, Исторический музей Южного Урала).

ДЛЯ СПРАВКИ

3 апреля – Всемирный день вечеринки.

3 апреля 2021 года в православном календаре - Родительская суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы.

3 апреля в народном календаре – Кирилл Катаник.

4 апреля - День веб-мастера.

4 апреля - День Интернета (День святого Исидора - покровителя Интернета).

4 апреля - Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

4 апреля - Всемирный день крысы.

4 апреля 2021 года - День геолога (отмечается в первое воскресенье апреля).

4 апреля 2021 года - Пасха у западных христиан и у лютеран.

4 апреля по народному календарю Василий Капельник, Василий Теплый, Василий Солнечник.

5 апреля - Международный день нравственности.

5 апреля - Международный день супа.

5 апреля по народному календарю Никонов день.