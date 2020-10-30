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Анонсы событий и мероприятий на 31 октября, 1 и 2 ноября

Общество
Сегодня, 16:01
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Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 31 октября, 1 и 2 ноября.

2 ноября, понедельник.

В 9 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит новую областную инфекционную больницу.

В 9 часов 30 минут представители министерства общественной безопасности Челябинской области совместно с правоохранительными органами проведут проверку исполнения рекомендаций Роспотребнадзора в общественном транспорте, а также в ТРК (сбор у правительства области, ул. Цвиллинга, 27).

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации города Челябинска с участием главы Натальи Котовой.

ДЛЯ СПРАВКИ

31 октября - Международный день Черного моря.

31 октября - Всероссийский день гимнастики.

31 октября - Международный день экономии.

31 октября - День сурдопереводчика в России.

31 октября - День работников следственных изоляторов и тюрем в России.

31 октября - Всемирный день городов.

31 октября в народном календаре – Луков день.

Первое ноября - Международный день вегана.

Первое ноября - День судебного пристава в России.

Первое ноября в народном календаре – Иванов день, Проводы осени.

Второе ноября - Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Второе ноября в народном календаре – Артемьев день.

Второго ноября 1938 года первым женщинам в СССР присвоено звание Героя Советского Союза.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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