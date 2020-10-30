Анонсы событий и мероприятий на 31 октября, 1 и 2 ноября
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 31 октября, 1 и 2 ноября.
2 ноября, понедельник.
В 9 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит новую областную инфекционную больницу.
В 9 часов 30 минут представители министерства общественной безопасности Челябинской области совместно с правоохранительными органами проведут проверку исполнения рекомендаций Роспотребнадзора в общественном транспорте, а также в ТРК (сбор у правительства области, ул. Цвиллинга, 27).
В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации города Челябинска с участием главы Натальи Котовой.
ДЛЯ СПРАВКИ
31 октября - Международный день Черного моря.
31 октября - Всероссийский день гимнастики.
31 октября - Международный день экономии.
31 октября - День сурдопереводчика в России.
31 октября - День работников следственных изоляторов и тюрем в России.
31 октября - Всемирный день городов.
31 октября в народном календаре – Луков день.
Первое ноября - Международный день вегана.
Первое ноября - День судебного пристава в России.
Первое ноября в народном календаре – Иванов день, Проводы осени.
Второе ноября - Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
Второе ноября в народном календаре – Артемьев день.
Второго ноября 1938 года первым женщинам в СССР присвоено звание Героя Советского Союза.
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