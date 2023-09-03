Анонсы событий и мероприятий на 4 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на понедельник, 4 сентября.

В 10 часов аппаратное совещание главы города Челябинск будет транслироваться в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 12 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет он-лайн пресс-конференцию, посвященную мерам поддержки малому и среднему бизнесу в Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

4 сентября - День незнакомых дорог.

4 сентября - День оттяга.

4 сентября - День рождения игры «Что? Где? Когда?».

4 сентября - День специалиста по ядерному обеспечению России.

4 сентября - Международный день тхэквондо.

4 сентября - Всемирный день сексуального здоровья.

4 сентября - День капы для зубов.

4 сентября 1799 года в России учреждены городские управы.

4 сентября 1888 года в США запатентована фотокамера с катушкой пленки и зарегистрирована торговая марка «Kodak».

4 сентября 1932 года открыт архипелаг в Северном Ледовитом океане - Северная Земля.

4 сентября 1947 года во Франции открылся первый театральный фестиваль.

4 сентября 1957 года первый советский реактивный пассажирский самолет «ТУ-104А» совершил первый полет по маршруту Москва - Нью-Йорк.

4 сентября 1959 года поступили в продажу первые колготки.

4 сентября 1964 года выведена в космос первая орбитальная геофизическая обсерватория NASA.

4 сентября 1991 года город Свердловск переименован в Екатеринбург.

4 сентября 1998 года основана транснациональная корпорация «Google».