Анонсы событий и мероприятий на 7 ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на вторник, седьмое ноября.

В 10 часов будет транслироваться аппаратное совещание в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 11 часов 30 минут и в 14 часов во дворце спорта «Юность» пройдут бесплатные занятия йогой. Все занятия бесплатные, вам лишь понадобится удобная одежда и вторая обувь для перемещения по комплексу (пр. Свердловский, 51).

В 14 часов Центр историко-культурного наследия города Челябинска приглашает на авторскую экскурсию «Советские символы в упаковке» от главного хранителя фондов Центра Галии Асгатовны Малоушкиной (ул. Коммуны, 69).

В 18 часов в Доме Покровского состоится документальный спектакль Дарьи Догадовой по мемуарам Владислава Загорского «Мои воспоминания» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств».

В 18 часов 30 минут Дворец культуры «Станкомаш» приглашает на праздничный концерт «Наш дворец – дом родной!», посвященный 75-летию ДК. Сейчас во Дворце культуры занимаются более 300 детей и взрослых в 11 творческих коллективах (ул. Тухачевского, 3).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

7 ноября - День холодца.

7 ноября - День вытрезвителя.

7 ноября - День Великой Октябрьской Социалистической Революции.

7 ноября - День военного парада на Красной площади 1941 года.

7 ноября - День рисования на запотевшем стекле.

7 ноября - День рождения уральского трамвая.

7 ноября - Международный день вина «Мерло».

7 ноября - Международный день скептиков.

7 ноября - День российского пейнтбола.

7 ноября - Международный день африканских писателей.

7 ноября - День трудовой славы и профсоюзного работника в Ульяновской области.

7 ноября 1891 года запатентована «застёжка для обуви» - прототип застёжки-молнии.

7 ноября 1929 года запущена Сызранская ГЭС.

7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве прошел грандиозный военный парад.

7 ноября 1943 года в Кирове вышли в рейс первые троллейбусы.