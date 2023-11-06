Анонсы событий и мероприятий на 7 ноября (18+)

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Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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06.11.2023

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06.11.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области вечером пятого ноября смогли полюбоваться впечатляющим полярным сияние
06.11.2023

Южноуральцы увидели зрелищные полярные сияния
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В канун праздничных дней театральный небосклон Челябинска осветил победный фейерверк двух ведущих
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06.11.2023

Челябинский коллектив «Тутти» одержал победу в финале «Битвы хоров»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.11.2023

При пожаре в Красноармейском районе погиб парень 2005 года рождения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.11.2023

Россия передаст населению сектора Газа 60 тонн гуманитарного груза
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.11.2023

Бастрыкин держит на контроле расследование инцидента в рейсовом автобусе Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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06.11.2023 18:13
Фото: Управление культуры Администрации города Челябинска

Анонсы событий и мероприятий на 7 ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на вторник, седьмое ноября.

В 10 часов будет транслироваться  аппаратное совещание в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 11 часов 30 минут и в 14 часов во дворце спорта «Юность» пройдут бесплатные занятия йогой. Все занятия бесплатные, вам лишь понадобится удобная одежда и вторая обувь для перемещения по комплексу (пр. Свердловский, 51).

В 14 часов Центр историко-культурного наследия города Челябинска приглашает на авторскую экскурсию «Советские символы в упаковке» от главного хранителя фондов Центра Галии Асгатовны Малоушкиной (ул. Коммуны, 69).

В 18 часов в Доме Покровского состоится документальный спектакль Дарьи Догадовой по мемуарам Владислава Загорского «Мои воспоминания» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств».

В 18 часов 30 минут Дворец культуры «Станкомаш» приглашает на праздничный концерт «Наш дворец – дом родной!», посвященный 75-летию ДК. Сейчас во Дворце культуры занимаются более 300 детей и взрослых в 11 творческих коллективах (ул. Тухачевского, 3).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. 

ДЛЯ СПРАВКИ

7 ноября - День холодца.

7 ноября - День вытрезвителя.

7 ноября - День Великой Октябрьской Социалистической Революции.

7 ноября - День военного парада на Красной площади 1941 года.

7 ноября - День рисования на запотевшем стекле.

7 ноября - День рождения уральского трамвая.

7 ноября - Международный день вина «Мерло».

7 ноября - Международный день скептиков.

7 ноября - День российского пейнтбола.

7 ноября - Международный день африканских писателей.

7 ноября - День трудовой славы и профсоюзного работника в Ульяновской области.

7 ноября 1891 года запатентована «застёжка для обуви» - прототип застёжки-молнии.

7 ноября 1929 года запущена Сызранская ГЭС.

7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве прошел грандиозный военный парад.

7 ноября 1943 года в Кирове вышли в рейс первые троллейбусы. 

Автор: Арина Родионова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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06.11.2023

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Жители Челябинской области вечером пятого ноября смогли полюбоваться впечатляющим полярным сияние
06.11.2023

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06.11.2023 11:33

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Южноуральцы увидели зрелищные полярные сияния

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В Челябинской области желающим развивать пляжную инфраструктуру предоставляют субсидии

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Пятница в Челябинской области обещает быть довольно теплой и слегка дождливой

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Всё для Победы! В стремлении помочь фронту в Челябинске объединились депутаты, ветераны и простые труженики

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В Челябинске сильно задержали рейс в Египет, в аэропорт выехали сотрудники прокуратуры

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01.11.2023 13:28

Озерчанам больше не нужно ездить к челябинским травматологам – у Озерска есть свои опытные специалисты

01.11.2023 13:21

«Маяк» продемонстрировал белорусским атомщикам компетенции по обращению с отработавшим ядерным топливом

01.11.2023 12:41

На трассе в Пластовском районе перевернулся автобус с пассажирами

01.11.2023 12:38

Большие гастроли «Школы современной пьесы» в Челябинске

01.11.2023 12:28

Ученые из разных городов встретятся на Днях науки в Челябинске

01.11.2023 12:18

Ливневую канализацию Челябинска ждет масштабная реконструкция в течение десяти лет

01.11.2023 12:15

Челябинский киноцентр «Импульс» ждет обновление интерьеров

01.11.2023 11:55

ВТБ Лизинг предлагает эксклюзивные условия на спецтехнику SINOMACH со скидкой до 5%

01.11.2023 11:10

Жители Челябинской области за месяц сдали на переработку 130 тысяч батареек

01.11.2023 11:07

На берегу Карпового пруда в Челябинске выросли кучи строительного мусора

01.11.2023 10:59

Как получить водительские права в праздничные дни

01.11.2023 10:35

Большой южноуральский хоровод устроят в Челябинске

01.11.2023 09:59

В Челябинской области отмечен уверенный рост объемов жилья

01.11.2023 09:28

Экс-директор муниципального учреждения Троицка получил условный срок

31.10.2023 17:48

Консультация юриста: можно ли выходить на подработку к своему работодателю, как это должно оплачиваться?

31.10.2023 17:33

В первый день ноября в Челябинской области будет снежным и местами туманным

31.10.2023 17:18

В Челябинске продлили ограничение движения по проспекту Победы

31.10.2023 17:14

В Челябинске утверждена инвестиционная программа МУП «ЧКТС» на 2024 год