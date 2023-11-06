06.11.2023
Анонсы событий и мероприятий на 7 ноября (18+)
06.11.2023
Челябинский коллектив «Тутти» одержал победу в финале «Битвы хоров»
06.11.2023
При пожаре в Красноармейском районе погиб парень 2005 года рождения
05.11.2023
Россия передаст населению сектора Газа 60 тонн гуманитарного груза
05.11.2023
Бастрыкин держит на контроле расследование инцидента в рейсовом автобусе Челябинска
03.11.2023
Для дома на Тимирязева-Пушкина в Челябинске определили охранные зоны
Анонсы событий и мероприятий на 7 ноября (18+)
03.11.2023
Анонсы событий и мероприятий на 4 ноября, День народного единства
02.11.2023
Анонсы событий и мероприятий на 3 ноября (18+)
01.11.2023
Анонсы событий и мероприятий на 2 ноября (18+)
31.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 1 ноября (18+)
Губернатор и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства
04.11.2023
В Челябинской области объявлен конкурс на лучшее народное название пешеходного маршрута
03.11.2023
Челябинск задыхается от гари – пришли НМУ
02.11.2023
Алексей Текслер: «Особого внимания в Златоусте требует ситуация в здравоохранении»
02.11.2023
Ливневую канализацию Челябинска ждет масштабная реконструкция в течение десяти лет
01.11.2023