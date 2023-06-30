Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 1 и 2 июля.

В эти выходные проходит XXIX Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества на живописной поляне вблизи села Демарино Пластовского района. Подробности на сайте фестиваля.

С 1 по 11 июля Исторический музей Южного Урала в честь столетия открывает двери для всех желающих. С 17 до 19 часов свободный вход во все залы музея (ул. Труда, 100).

Библиотеки Челябинска предлагают интересные бесплатные события для всей семьи. Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

1 июля

С 10 до 15 часов перед главным учебным корпусом в Южно-Уральском государственном университете состоится торжественное мероприятие, посвящённое выпуску студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры. Выпускников университета, их родителей, а также всех гостей мероприятия ждут выступления музыкальных и кавер-групп. Также на площади перед университетом будут работать тематические фотозоны (пр. Ленина, 76).

В 12 часов состоится торжественное открытие для читателей Центра межкультурных коммуникаций (ЦМК). ЦМК Челябинской областной универсальной научной библиотеки открывается после капитального ремонта (Цвиллинга, 61).

В 12 часов на летней эстраде челябинского исторического музея начнется танцевальная фитнес программа Salsation (ул. Труда, 100).

В 13 часов челябинский зоопарк приглашает на празднование Дня Рождения верблюда Индиры. В программе лекция у вольера в честь наших двугорбых верблюдов и совместное приготовление сочного десерта для именинницы и ее супруга (ул. Труда, 191).

С 13 до 20 часов в честь Всероссийского дня молодежи южноуральцев приглашают потанцевать, побатлить и отметить День молодежи в Арт сквере на набережной (Сквер искусств, ул. Труда, 78).

Тайминг мероприятия:

13:00-13:30 — Регистрация

13:30-15:00 — Breaking по системе «Cherry Battle»

15:00-17:00 — Hip-Hop по системе «Cherry Battle»

17:00-19:00 — All styles по системе «8 пальм»

19:00-20:00 — Скретч батл

В 14 часов в Ленинском районе Челябинска стартует новое для города эко-направление – Плоггинг. Это забег на определенную дистанцию, совмещённый со сбором разного мусора. Он помогает поддерживать себя в спортивной форме и заботиться об окружающей среде ( ул.Гагарина, д. 22, здание администрации Ленинского района).

В 16 часов на территории горнолыжного комплекса «Егоза» состоится музыкальный фестиваль «Егозарок». Под открытым небом выступят музыкальные коллективы из Перми, Екатеринбурга, Уфы, Миасса, Озёрска и Челябинска. Кроме того, со сцены будут звучать арфа и тромбон, петь брутальные панки и милые девушки с оперными голосами.

В 16 часов 30 минут в конгресс-холле челябинского Центра Международной Торговли состоится закрытие шахматного фестиваля «Кубок Южного Урала» и церемония награждения победителей. Борьбу за звание сильнейших в своих категориях вели более 360 шахматистов из 18 регионов России (пр.Ленина, 35).

В 16 часов на Летней эстраде Исторического музея состоится концерт французской песни «Лето в Париже» (ул. Труда, 100).

В 18 часов в Челябинске состоятся соревнования по сапбордингу и каякингу. На набережной реки Миасс 1 июля ждут всех, кто готов встать на доску и взять весло. В программе мероприятия мастер-классы по сапбордингу и каякингу, а также основам оказания первой помощи на воде (ул. Кирова, 27).

В 19 часов в «Кофе и книги» прочтут новую лекцию в цикле бесед о современном искусстве с искусствоведом - «ЗАБЫТЬ ИЗМЫ: как родилось новое искусство?». Вход свободный ( ул. Труда, 177/1).

В 20 часов всех желающих поздравить с Днем рождения шоу «УТРО НА ОЛИМПЕ» ждут в Летнем театре парка Гагарина.

В 22 часа начнется показ фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» (летний театр парка Гагарина).

2 июля

В 11 часов в Свято-Троицком храме города Челябинска будет показан документальный фильм «Россия в Святой Земле», посвященный истории Императорского Православного Палестинского общества (ИППО). Встреча пройдёт в духовно-просветительском центре (двухэтажном кирпичном здании на территории храма - ул. Кирова, 60а).

С 16 до 18 часов в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина пройдет традиционный концерт духового оркестра в летнем театре парка.

ДЛЯ СПРАВКИ

1 июля - День ветеранов боевых действий.

1 июля - Международный день шутки.

1 июля - День Куриного Бога.

1 июля - День ранней пташки.

1 июля - День изобретения солнцезащитных очков.

1 июля - Международный день куриных крылышек.

1 июля - День Достоевского.

1 июля - Международный день плевания вишнёвыми косточками.

1 июля - День второй половины года.

1 июля - Международный день Днепра.

1 июля - День заплетальщиков.

1 июля - Международный день регги.

1 июля - День Новой Москвы.

1 июля - День празднования добровольного вхождения Бурятии в состав России.

1 июля - День Московского спорта.

1 июля 1751 года вышла в свет первая в мире Энциклопедия.

1 июля 1783 года в Санкт-Петербурге состоялось открытие Большого Каменного театра.

1 июля 1862 года в Москве основана Российская Государственная библиотека.

1 июля 1875 года основан Всемирный почтовый союз.

1 июля 1882 года начала работать первая телефонная станция в Санкт-Петербурге.

1 июля 1917 года в России впервые состоялся переход на летнее время.

1 июля 1979 года японская компания «Sony» начала продажу портативных аудиоплееров «Walkman».

2 июля - День сюрпризов.

2 июля - Всемирный день собаки.

2 июля - Праздник трезвенников и язвенников.

2 июля - День работников морского и речного флота.

2 июля - Всемирный день НЛО.

2 июля - День реки Лены.

2 июля - Международный день спортивного журналиста.

2 июля 1803 года в Санкт-Петербурге состоялся первый в России полет на тепловом аэростате.

2 июля 1860 года на Дальнем Востоке основан город-порт Владивосток.

2 июля 1924 года основана Международная ассоциация спортивной прессы.

2 июля 2002 года успешно завершилось первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.