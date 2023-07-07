Анонсы событий и мероприятий на выходные, 8 и 9 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 8 и 9 июля.

С 8 по 9 июля года на озере Тургояк пройдет VI Международный заплыв на открытой воде «X-WATERS Ural». Мероприятие планирует посетить Владимир Сальников - президент всероссийской федерации плавания, Заслуженный мастер спорта, четырехкратный чемпион Олимпийских игр и мира, чемпион Европы, член Международного олимпийского комитета. Зрителей ждет: зона Экспо, где вы сможете познакомиться с партнёрами заплыва, мастер-классы для детей и взрослых, фуд-корт, развлекательная программа (Миасс, озеро Тургояк).

С 8 по 9 июля проходит XVI фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим» проходит в музее-заповеднике «Аркаим». Программа фестиваля здесь.

С 8 по 9 июля в конференц-зале отеля «ParkCity» состоится городской уютный форум «Я дома» в Челябинске (ул. Лесопарковая, 6).

8 июля

В Троицке проходит XII Всероссийская IV Международная научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России».

В 12 часов в парке Гагарина пройдет Семейный Велопарад. Сбор около летней сцены в 11 часов. На велопараде вас ждут: конкурс family look, очень много крутых мастер-классов для детей и взрослых, детская зона, фотозона и настоящие сюрпризы для любителей селфи, розыгрыш велосипеда и призов от партнеров.

С 15 часов на базе «Росинка» состоится большой хип-хоп фестиваль. Гостей ждут выступления челябинских групп и рэп-исполнителей, розыгрыш призов от партнёров (озеро Кумкуль).

Всероссийские соревнования по кабельному вейкборду «Метеорит» (вейк-парк «Дамба»). Программа на сегодня:

09:00-09:30 Торжественное открытие.

09:30-10:00 Собрание участников.

10:00 Старт квалификационных заездов.

14:00-15:00 Перерыв.

15:00-19:00 Квалификационные заезды.

19:00-21:00 Свободные тренировки.

В 10 часов на АРТ тропе «Уреньга» начнет работу ежегодный фестиваль сельского экотуризма «АГНЕРУ». Вход свободный. В рамках фестиваля состоится открытие и презентация арт-тропы «По местам Емельяна Пугачева». На тропе вас ждут: целая семья уральских грибов, большой массивный медведь, хранитель Уреньги - дедушка Ау, сохатый великан - Лось, семейство муравьев, волшебные лесные часы исполняющие желания, рыба, арт кормушки и скворечники и многое другое (с. Веселовка, ул. Пугачева, д.84).

В 13 часов челябинский зоопарк приглашает на медвежью рыбалку. Алтын и Айриша покажут своё водное шоу по охоте за живой рыбой.

В 18 часов на базе «Волна», оз. Сугояк, начнут отмечать традиционный праздник Ивана Купала, посвященный культуре восточных славян. Сбор гостей с 17:00. В программе: анимация на пляже, богатырские забавы и состязания, артисты в тематических костюмах, а также концерт и танцевальные кавер-хиты. Вечером – дискотека и костёр.

В 19 часов начнется показ фильм «Зимний вечер в Гаграх». Каждую субботу Городской сад им. А. С. Пушкина смотрите любимые фильмы 70-х, 80-х и 90-х. Вход свободный.

На Летней эстраде Исторического музея пройдут бесплатные мастер-классы по танцам и семейный кинозал. На танцы рекомендуется надеть удобную одежду и обувь, взять воду. Вход свободный (ул. Труда, 40). Программа на сегодня:

12:00-13:15 – танцевальный фитнес, тренировка,

17:30-20:30 – бачата,

21:00-22:00 – семейный кинозал.

В 19 часов Киноцентр «Импульс» приглашает на вечер стендап-комедии с комиками из Челябинска (ул. 50-летия ВЛКСМ, 16).

В 19 часов в городском саду им. А. С. Пушкина показ кинофильма «Зимний вечер в Гаграх».

В 22 часа в парке им. Гагарина в летнем кинотеатре под открытым небом состоится просмотр кинофильма «Любовь и голуби».

9 июля

Проходят всероссийские соревнования по кабельному вейкборду «Метеорит» (вейк-парк «Дамба»). Программа на сегодня:

10:00-14:00 Официальные тренировки финалистов.

14:00-15:00 Перерыв.

15:00-19:00 Финальные заезды.

19:00 Завершение соревнования.

19:00-20:00 Церемония награждения.

В 7 часов 30 минут стартует кольцевой этап в н.п. Муравейник «Магнитогорск – Магнитогорск» ралли «Шелковый путь». Ралли - крупнейшая гонка Евразии по маршруту в 5228 км соединит 13 регионов России.

В 9 часов в селе Шеломенцево Еткульского района пройдет самый живописный Веломарафон QUARTZ, где каждый желающий сможет принять участие. Регистрация здесь.

В 11 часов в Челябинске начнется акция, посвященная безопасности дорожного движения (Экопарк, парк качелей).

В 15 часов 30 минут стартует игровая викторина «Моя семья» (Экопарк, парк качелей).

С 16 до 18 часов в парке им. Гагарина пройдет традиционный концерт духового оркестра в летнем театре парка.

С 16 до 19 часов в ЖК «Ньютон» состоится Фестиваль «Семьи, любви и верности» (пр. Героя России Родионова Е.Н., 4, аллея).

В Историческом музее на Летней эстраде проходят бесплатные мастер-классы по танцам и семейный кинозал. Вход свободный (ул. Труда, 40).

16:00-18:15 – исторические и шотландские танцы,

19:00-22:15 – сальса и бачата.

Афиша. Муниципальные библиотеки Челябинска приглашают отметить День семьи, любви и верности вместе.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

8 июля - День семьи, любви и верности.

8 июля - День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских.

8 июля - День обнаруженных заначек.

8 июля - День общения со вселенной.

8 июля - День зенитных ракетных войск ПВО ВКС РФ.

8 июля - Международный день купания нагишом.

8 июля - Всемирный день борьбы с аллергией.

8 июля - День «Снова стань ребёнком».

8 июля - День Московского транспорта.

8 июля - Всемирный день разоблачений.

9 июля - День рыбака.

9 июля - День веры в единорогов.

9 июля - День российской почты.

9 июля - День моды.

9 июля - День действий против рыбной ловли.

9 июля - Международный день уничтожения оружия.

9 июля - День зова горизонта.

9 июля - Праздник святого Хетага в Северной Осетии.

9 июля - Фестиваль кузнечного мастерства «Корт Айка» в Республике Коми.

9 июля - День фантазий и юмора.