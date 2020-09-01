Антисептик в портфеле и физкультминутки во время урока: Роспотребнадзор рассказал, как школьникам уберечься от «ковида»

Специалисты Роспотребнадзора Российской Федерации выпустили своеобразную памятку для школьников, в которой описали необходимые меры, которые смогут обезопасить их от заражения коронавирусной инфекцией.

Памятка от Роспотребнадзора называется «10 шагов к здоровью школьника». Первое, что рекомендуют специалисты, это перед выходом в школу проверить в портфеле наличие антисептических салфеток. А также протирать ими рабочее место перед началом уроков, в том числе компьютерную технику, мышку и клавиатуру.

Кроме того, школьникам рекомендовано особое внимание обратить на подбор одежды, помнить про значимость комфортного теплоощущения, чтобы не перегреваться и не переохлаждаться.

Также специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют школьникам ежедневно измерять температуру тела.

«При входе в школу проходи через специально оборудованный фильтр, тебе измерят температуру тела. Не волнуйся при измерении температуры. Температуру измерят взрослые с помощью бесконтактного термометра. Если температура будет выше 37 градусов, тебе окажут медицинскую помощь», - сообщили в пресс-службе Роспотренадзора РФ.

На переменах школьникам советуют делать упражнения на расслабление мышц спины и шеи, гимнастику для глаз. Выходить из класса организованно для похода в столовую и перехода в специальные кабинеты (физика, химия, трудовое обучение, физическая культура и иностранный язык), неорганизованно – в туалет, медицинский кабинет.