Автомобилистов Челябинска предупреждают об ограничении движения

Завтра, 18 марта, из-за массовых мероприятий, посвященных воссоединению Крыма с Россией, в Челябинске будет ограничено движение транспорта.

Как сообщили в ГИБДД по городу Челябинску, в связи с проведением массовых мероприятий, которые планируются 18 марта в парке имени Гагарина будут введены ограничения движения в период с 7 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по улице Коммуны от улицы Энгельса до 2-ого Институтского переулка, по улице Энтузиастов от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Ограничения также коснутся 1-й и 2-й Институтские переулки.

Жителей и гостей города просьба отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и заранее планировать маршрут движения и места парковки транспорта.

Напомним, 18 марта Челябинск отметит воссоединение Крыма с Россией.