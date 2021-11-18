АЗ «УРАЛ» проведет флешмоб «Самый большой QR-код в России»

В День рождения города Миасса (Челябинская область), 18 ноября 2021 года, на площади перед стелой первому уральскому автомобилю, который сошел с конвейера автозавода «УРАЛ» в далекие военные годы, состоится флешмоб на «Самый большой QR-код в России».

Цель мероприятия – поздравить автозавод с 80-летием со дня образования и войти в книгу рекордов России, тем самым запечатлев этот важный для миасских автомобилестроителей момент в истории.

В рамках юбилейной акции, приуроченной к 80-летию со Дня образования автомобильного завода «УРАЛ», организовать флэш-моб с участием сотрудников предприятия в количестве 80 человек, которые в своих руках будут держать самый большой QR-код в России. Он содержит информацию об истории, этапах становления и развития завода, продукте, коллективе, планах и перспективах. Провести флэш-моб планируется в рамках акции по запуску праздничного троллейбуса на рейс, который в дальнейшем будет курсировать по территории города. Троллейбус, экстерьер и интерьер которого посвящен истории АЗ «УРАЛ». В салоне троллейбуса любой горожанин сможет ознакомится с историей, посмотреть ретро фотографии и прочитать про значимые этапы в развитии Уральского автозавода.

Результат флешмоба: любой житель страны, мира, наведя своё мобильное устройство на созданный QR-код, попадёт на информационный ресурс, на котором сможет ознакомится с информацией о заводе «УРАЛ».

Участниками флешмоба станут сотрудники автомобильного завода «УРАЛ» и всех предприятий Миасской площадки «Бизнеса Грузовые автомобили», представители заводских общественных структур – Совета ветеранов, Женсовета, Совета молодежи, Совета физоргов, а также школьники и студенты подшефных заводу учебных заведений города, волонтеры Победы и жители города.

Мероприятие состоится 18 ноября в 10.00 на Предзаводской площади (у стелы первому уральскому автомобилю «ЗиС-5В»).

СПРАВКА

Автомобильный завод «УРАЛ» является одним из ведущих российских производителей грузовых автомобилей и специальных пассажирских транспортных средств. Предприятие предлагает широкий модельный ряд полноприводных и неполноприводных автомобилей, работающих как на дизельном, так и на газомоторном топливе. Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин, на платформе «Урал» монтируется более 400 видов спецтехники и навесного оборудования. Реализация продукции осуществляется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает в себя более 30 дилерских и 150 сервисных центров в России и других странах. Грузовики поставляются и эксплуатируются более чем в 40 странах мира. С 2019 года АО «Автомобильный завод «УРАЛ» входит в Холдинг «Объединенная машиностроительная группа» (ОМГ). Предприятие находится в г. Миасс Челябинской области.