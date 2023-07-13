Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав

Квартирный вопрос жителей Челябинска, жалующихся на проживание в аварийном жилье и отсутствие подвижек в переселении, снова оказался в повестке Следственного комитета России.

Председатель СКР Александр Бастрыкин в режиме ВКС повторно провел личный прием жителей южноуральской столицы по вопросу нарушения их жилищных прав – жители аварийных домов заявили, что вопрос с их расселением не решается.

В Следственном комитете напомнили, что в рамках предыдущего личного приема Бастрыкин дал ряд конкретных поручений руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову. Вчера, 12 июля, глава ведомства заслушал доклад о проделанной работе, в том числе о расследовании уголовных дел, возбужденных по части первой статьи 293 УК РФ «Халатность», в рамках которых предъявлено обвинение бывшему председателю комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска Сергею Чигинцеву и заместителю главы города Александру Астахову.

Выслушав доводы заявителей, Александр Бастрыкин отметил неудовлетворительную работу подчиненных, указав на неполноту следствия и волокиту.

Отдельно Петру Решетникову было поручено создать отдел по расследованию преступлений, связанных с нарушением жилищных прав.

Отмечено, что в регионе действует областная программа по переселению, на реализацию которой выделены бюджетные средства в размере около 12 миллиардов рублей. При этом в регионе 1176 домов признаны аварийными, почти 24 тысяч южноуральцев нуждаются в переселении.

«Проблемы граждан не решаются, а вы докладываете, как все хорошо и что все меры приняты. А людям я что должен сказать? Еще больше сорока человек из Челябинской области ждут моего приема. Им нужно комфортабельное жилье. Я вам задаю конкретные вопросы, а вы не можете ответить на них, не владеете ситуацией», - заявил Бастрыкин, обращаясь к Решетникову.

Кроме того, глава СК России отметил неудовлетворительную работу сотрудников регионального следственного управления СКР в том числе в области расследования уголовных дел о некачественном оказании медицинской помощи, защиты прав несовершеннолетних и обманутых дольщиков.

Решение всех озвученных 12 апреля вопросов поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

В администрации Челябинска на это сообщили, что с 2020 года должностными лицами мэрии в рамках действующего законодательства ведется большая работа, связанная с ветхо-аварийным жильем.

«Сегодня в нашем городе 126 домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, из которых 77 не обеспечены финансированием, и на их одномоментное расселение необходимо почти 5,5 миллиарда рублей», - заявили в администрации города.

В мэрии отметили, что мероприятия по переселению граждан из аварийных домов осуществляются в рамках трех программ в хронологической последовательности исходя из даты признания. При этом в последнее время участились случаи, когда жители аварийных домов, признанных таковыми позднее, записывают и распространяют через социальные сети и СМИ видеообращения с требованиями незамедлительного расселения, минуя порядок очередности.

Основными причинами аварийного состояния многоквартирных домов являются не только возраст самих зданий, но и нарушения в ходе эксплуатации, отсутствие своевременных капитальных ремонтов и должного внимания со стороны управляющих компаний и собственников жилых помещений, подчеркнули в администрации Челябинска.

В 2016 году аварийными были признаны 55 аварийных домов, тогда как к 2023-му эта цифра выросла до 126. Основной прирост приходится как раз на период с 2020 по 2022 год, что подтверждает особое внимание администрации города к этой теме, заявили челябинские власти.

«Кроме того, в Челябинске на сегодняшний день зафиксирован один из самых низких процентов доли аварийного жилфонда среди городов-миллионников - 0,36. Для сравнения, в Волгограде этот показатель составляет 2,74 процента, в Перми - 1,82 процента, в Самаре - 1,57 процента, Уфе - 0,69 процента, Нижнем Новгороде - 0,51 процента», - сообщили в администрации города.

Также власти областного центра обозначили еще одну серьезную проблему - отказ собственников и управляющих организаций заниматься содержанием аварийного жилфонда. УК считает такой фонд экономически невыгодным, а собственники не считают нужным вносить плату за содержание имущества. За последние 1,5 года администрацией города назначены управляющие компании в 232 многоквартирных домах, что позволило обеспечить их бесперебойным предоставлением коммунальных услуг и своевременно подготовить к отопительному сезону.

В части непосредственного расселения домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, зачастую противодействие происходит именно со стороны собственников, которые не соглашаются с предложенными компенсационными выплатами или жилыми помещениями, и обращаются в суд. На сегодняшний день из-за судебных тяжб приостановлено расселение и снос десяти аварийных многоквартирных домов, обеспеченных финансированием, сообщили в мэрии.