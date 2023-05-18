Бастрыкин взял на контроль дело об обрушении кровли в Челябинске

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту получения травм четырем жителям Челябинской области при обрушении кровли производственного здания в Челябинске.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 16 мая, в Советском районе Челябинска обрушились плиты перекрытия складского здания. Травмы получили четыре человека. По данному факту проводится прокурорская проверка и возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Минимальное наказание по данной статье - штраф в размере восьми тысяч рублей, максимальное - лишение свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и виновных лиц.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.