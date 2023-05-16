Возбуждено уголовное дело по факту травмирования рабочих при обрушении кровли в Челябинске

Во вторник, 16 мая, в Советском районе Челябинска обрушились плиты перекрытия складского здания. Пострадали четыре человека. По данному факту проводится прокурорская проверка и возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в дневное время 16 мая проводились ремонтные работы на кровле складского здания, расположенного на улице 2-ая Потребительская в Челябинске. При проведении работ произошло частичное обрушение плит перекрытия на площади 400 квадратных метров.

После ЧП 20 человек смогли самостоятельно эвакуироваться из здания. Четырех человек спасатели оперативно достали из-под завалов.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы, сообщили в пресс-службе минздрава области.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. «Есть угроза дальнейшего обрушения строительных конструкций. На месте находятся пожарно-спасательные подразделения и автокраны», - отметили в региональном ГУ МЧС.

Бригада скорой медицинской помощи продолжает дежурство на месте обвала, добавили в минздраве.

Прокуратурой организована проверка по факту обрушения кровли складского здания. На место ЧП выехало руководство прокуратуры района для координации действий оперативных служб. «Прокуратура Советского района Челябинска совместно со специалистами Гострудинспекци проверят соблюдение требований безопасности при проведении производственных работ», - отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, по факту получения травм гражданами при обрушении кровли производственного здания возбуждено уголовное дело (по ч. 1 ст. 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и виновных лиц.