16.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 17 мая (18+)
16.05.2023
В Челябинске при обрушении кровли складского здания пострадали четыре человека
16.05.2023
В Аргаяшском районе грузовик въехал в жилые постройки, водитель в больнице
16.05.2023
Скоков потребовал обеспечить максимальную безопасность на выпускных
16.05.2023
В Челябинске выберут самые чистые и красивые дворы
16.05.2023
В Чебаркульском районе ликвидирована нарколаборатория
Возбуждено уголовное дело по факту травмирования рабочих при обрушении кровли в Челябинске
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023