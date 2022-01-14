«Белый журавлик» из Челябинска выиграл президентский грант

Детский патриотический киножурнал «Белый журавлик» из Челябинска стал одним из победителей первого конкурса проектов 2022-го года, организованного Фондом президентских грантов РФ.

Лучшие проекты были определены на состоявшемся вчера, 13-го января, в администрации главы государства заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.

Из десяти тысяч 484-х проектов победителями стали тысяча 942 НКО, которым из федерального бюджета выделят четыре миллиарда 35 миллионов рублей.

Новый проект челябинского Фонда содействия и поддержки ветеранов спецслужб и силовых ведомств «Живые и мертвые» - создание детского патриотического киножурнала «Белый журавлик» - вошел в число лидеров, набравших необходимое количество баллов.

«Этот творческий проект призван не только рассказать подросткам о южноуральцах, погибших при исполнении воинского долга в ходе локальных войн и военных конфликтов, и ветеранах боевых действий, которым посчастливилось выжить в горячих точках, но и попытаться сформировать уважительное отношение к современным героям», - отметил руководитель фонда Владимир Саломатин.

Он рассказал, что «Белый журавлик» будет создан на основе пяти готовых сюжетов, ориентированных на детскую и подростковую аудиторию, но вполне способных заинтересовать и взрослого зрителя. Это добрые поучительные истории, которые происходят с ребятами в школе и дома, изложенные в формате известного киножурнала «Ералаш», но в большей степени соответствующие критериям социальной рекламы и направленные на изменение моделей общественного поведения в отношении молодых ветеранов и членов семей погибших, их культурной реабилитации.

В съемках фильмов примут участие сами подростки. Средняя продолжительность киноисторий составит три-пять минут.

Итоговые фильмы в ноябре будущего года будут направлены в общеобразовательные учреждения Челябинской области для показа школьникам. Кроме того, поучительные истории можно будет увидеть в свободном доступе в сети Интернет.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» уже рассказывало о реализованных проектах данной некоммерческой организации, которые уже выигрывали гранты, но только на уровне губернатора Челябинской области. Новый проект «Живых и мертвых» оценили на федеральном уровне.