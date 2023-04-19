Более 11 тысяч южноуральских подростков смогут подработать летом

В 2023 году правительство Челябинской области направит из бюджета более 10,3 миллиона рублей на создание рабочих мест для несовершеннолетних. Летом смогут подработать более 11 тысяч подростков.

«В нынешнем году планируем, что 11 тысяч 300 детей 14-18 лет смогут получить возможность самостоятельно заработать деньги, - рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт в своем telegram-канале. - На это бюджет региона выделяет 10 миллионов 350 тысяч рублей».

По ее словам, на сегодняшний день 338 ребят уже устроились на работу.

Перед муниципальными властями поставлена задача создать рабочие места для подростков, в том числе для детей в трудной жизненной ситуации.

«Не менее важно заранее объяснить детям и родителям весь процесс получения работы. По количеству необходимых документов он почти не уступает трудоустройству взрослых», - отметила первый замглавы региона и рекомендовала родителям заранее изучить этот вопрос. Несовершеннолетние могут работать не более четырех часов в день.

Дети охотнее берутся за любые вакансии в малых городах и в сельских территориях. Как правило, они подрабатывают в организациях образования, медицины, соцзащиты, ЖКХ.

Ирина Гехт напомнила, работодатели, которые берут на работу подростков в трудной жизненной ситуации по направлению от Центров занятости населения, могут получить субсидию на компенсацию затрат на оплату труда. Ее размер составляет восемь тысяч 444,7 рубля в месяц за период работы не более трех месяцев. В 2023 году в области планируют трудоустроить 300 детей данной категории.