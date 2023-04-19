19.04.2023
«Пятерочка» приглашает юных южноуральцев собрать редкие монеты
19.04.2023
Контрразведка «Смерш» отмечает 80-летие
18.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 апреля (18+)
18.04.2023
Власти Калининского района заявили на похитителей урн в полицию
18.04.2023
Южноуральские депутаты предлагают ужесточить ответственность за продажу вейпов подросткам
18.04.2023
Место силы: при челябинском «Атлете» открыли Центр гиревого спорта
Более 11 тысяч южноуральских подростков смогут подработать летом
14.04.2023
В Челябинской области создадут реестр опасных для детей объектов
11.04.2023
Ирина Гехт просит южноуральцев не распространять слухи об убийстве подростка в Челябинске
28.03.2023
Южноуральцы реже стали прерывать беременность и чаще решаться на многодетность
28.03.2023
Учитель в Копейске, отстраненный от работы за рукоприкладство, отказался увольняться
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023