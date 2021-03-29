29.03.2021
Челябинская область получила уже более 140 тысяч доз вакцины от коронавируса
29.03.2021
В Челябинске объявлен тендер на закупку 30 трамваев
29.03.2021
Более 50 тысяч южноуральцев сумели справиться с ковидом
29.03.2021
«Урал-пресс-информ» предлагает челябинцам поучаствовать в розыгрыше билетов на сказку «Конек-горбунок»
29.03.2021
Жителей дома в Челябинске, в котором обрушилась стена, расселят
29.03.2021
В Совете Федерации РФ стартовали Дни Челябинской области
29.03.2021
Челябинская область получила уже более 140 тысяч доз вакцины от коронавируса
29.03.2021
Более 90 тысяч южноуральцев уже полностью привито от ковида
29.03.2021
Южноуральцы рассказали, что сподвигло их на вакцинацию от ковида
28.03.2021
В Челябинской области за сутки умерло девять человек с ковидом
В 2021 году Парад Победы в Челябинске пройдет в традиционном формате с участием привитых ветеранов
26.03.2021
Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей
26.03.2021
Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей
26.03.2021
Южноуральские депутаты предлагают изменить правила обращения с безнадзорными животными
26.03.2021
Челябинские партийные лидеры неспособны противостоять провокаторам
25.03.2021