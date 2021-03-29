Более 50 тысяч южноуральцев сумели справиться с ковидом

В Челябинской области с начала пандемии 50 тысяч 123 жителя, инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19, сумели справиться с коварной болезнью. Накануне 199 человек выздоровели и выписаны из больницы (днем ранее – 178).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выявлено 133 новых инфицированных, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – 134). За время пандемии подтверждено 56 тысяч 383 случая коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки скончалось восемь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Причиной смерти пяти человек стала ковидная пневмония, троих - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего на Южном Урале за время пандемии ковид оборвал жизни двух тысяч 327 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из них одна тысяча 205 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 122 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение три тысячи 891 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было три тысячи 965).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.