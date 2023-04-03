03.04.2023
На Аргазинском водохранилище рыбаки оказались в ловушке из-за растаявшего льда
03.04.2023
В Златоусте на льду городского пруда оказались двое не совсем адекватных мужчин
02.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на третье апреля (18+)
02.04.2023
На станции Муслюмово при пожаре в частном доме погибли два человека
02.04.2023
В Озерске этой ночью водитель УАЗа сбил двух пешеходов: один погиб, другой в больнице
02.04.2023
Челябинск моют шампунем
Более сорока тысяч юных челябинцев этим летом оздоровятся в городских и загородных лагерях
25.07.2022
Дети сотрудников АО «ГРЦ Макеева» продолжают с удовольствием отдыхать в загородных здравницах
06.06.2022
Лето-2022: юные челябинцы отдыхают в школьных лагерях и работают в трудовых отрядах
21.04.2022
В 2022 году дети Челябинской области смогут отдохнуть в 788 оздоровительных лагерях
09.09.2021
В загородных лагерях Челябинской области за лето заболело ковидом 26 детей
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023