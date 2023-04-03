Более сорока тысяч юных челябинцев этим летом оздоровятся в городских и загородных лагерях

Этим летом более сорока тысяч юных челябинцев отдохнут и оздоровятся в городских и загородных детских лагерях.

«Межведомственная комиссия по организации лета состоялась на уровне города. Все вопросы обсудили», - рассказал сегодня, третьего апреля, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

По его словам, уже сейчас понятно, что около 21-й тысячи детей отдохнут в эту летнюю оздоровительную кампанию в загородных лагерях, около 22-х тысяч – в городских лагерях.

«Все документы подготовлены, организационная работа идет в штатном режиме», - отметил Сергей Авдеев.

Также чиновник сообщил, что около тысячи 600 челябинских детей нынешним летом будут устроены в молодежные трудовые отряды.

Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что загородные детские лагеря до начала оздоровительного сезона должны пройти ряд комиссий.

Мэр поручила Сергею Авдееву лично проконтролировать, чтобы все учреждения прошли приемку в установленные сроки.