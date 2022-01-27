Большинство челябинцев считают, что «корону» поборем

Большинство челябинцев считают, что в текущем году удастся добиться существенных успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией. Опрос проводили социологи Челябинского филиала РАНХиГС.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, открывая 24 января текущего года 150-ю сессию ВОЗ, заявил, что применение комплексных мер приблизит окончание пандемии коронавирусной инфекции, она может завершиться в 2022 году.

А что думают по этому поводу челябинцы? Это выясняли социологи Челябинского филиала РАНХиГС.

Большинство опрошенных (45,8%) считают, что в 2022 году удастся добиться существенных успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией. Практически каждый третий (32,8%) уверены, что это скорее возможно, а чуть более чем каждый четвертый (25,3%) выбрал вариант «скорее нет». Есть и весьма интересный факт: респондентов, выбирающих крайние оценочные позиции («определенно да» и «точно нет»), поровну, по 13%.

Среди считающих, что в наступившем году определенно удастся добиться существенных успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией чаще, чем в целом по массиву опрошенных, представлены наёмные работники частных предприятий. А позицию «скорее да» склонны чаще выбирать женщины и неработающие пенсионеры.

Скептично в вопросе успешности борьбы с коронавирусом в этом году настроена молодёжь (горожане в возрасте 18-24 лет), а также предприниматели и руководители организаций. К тому же, вариант ответа «точно нет» чаще, чем в целом по массиву опрошенных, выбирают челябинцы, относящие себя к малообеспеченным категориям населения.