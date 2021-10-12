Будем помнить: ушла из жизни Зоя Соколова

Вчера, 11 октября, Миасс (Челябинская область) проводил в последний путь одну из старейших и самых талантливых журналистов города Зою Анатольевну Соколову. Она скончалась 8 октября на 77-ом году жизни от тяжелой болезни

Зоя Соколова 20 лет проработала в единственной в те годы городской газете "Миасский рабочий", 13 лет - в первой независимой газете " Глагол", которую возглавляла с 1995 по 2004 год, и до последних дней продолжала сотрудничать с городскими средствами массовой информации, отдав своей нелегкой профессии более полувека. Кроме того, она участвовала в создании целого ряда книг о Миассе, его истории, людях, предприятиях.

Как написали в своем некрологе депутаты Миасса, Зоя Соколова внесла неоценимый вклад в развитие журналистики в городе, будучи учителем, наставником и старшим другом для десятков своих коллег.

Она была человеком неординарным и самобытным, наделенным ярким талантом и большой доброй душой.

Её уход из жизни - большая потеря для города. Собрание депутатов выражает искреннее соболезнование родным, друзьям и коллегам Зои Анатольевны Соколовой.

Информационное агентство «Урал-пресс-информ» скорбит вместе со всем журналистским сообществом Челябинской области по поводу невосполнимой потери и приносит искренние соболезнования автору агентства и сестре покойной – Людмиле Федоровой и, конечно же, всем родным и близким Зои.