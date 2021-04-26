Будут ли отдыхать студенты и школьники Челябинской области в майские нерабочие дни

В майские нерабочие дни, объявленные президентом по всей стране, образовательные учреждения (школы, вузы, ссузы) Челябинской области не будут работать.

Об этом сообщил губернатора Алексей Текслер на аппаратном совещании в понедельник, 26 апреля.

Напомним, президент Владимир Путин подписал Указ об установлении на территории страны нерабочих дней в мае 2021 года – с четвертого по седьмое мая.

Школьники и студенты области в нерабочие майские дни учиться не будут.

«Наши школьники будут отдыхать в нерабочие дни так же, как и студенты средних профессиональных учреждений, и студенты вузов. Все образовательные организации вносят изменения в трудовые, календарные, учебные графики», – отметил губернатор.

Как уточнили в минобрнауки региона, с первого по седьмое мая для учеников школ - неучебные дни. «Вместе с тем, мероприятия (посвященные Дню Победы, итоговые репетиции, поездки, экскурсии и пр.), запланированные заранее, могут проводиться», - пояснили в министерстве.

Для большинства студентов колледжей и техникумов очного обучения в эти дни также не будет. Однако, в дистанционном формате могут проводиться те мероприятия, которые невозможно отменить или перенести. Это преддипломные консультации, предзащиты, учебные занятия по подготовке к демонстрационному экзамену и так далее.

Дошкольные учреждения в период майских нерабочих дней продолжат работу.

«Детские сады с четвертого по седьмое мая будут работать с частичной загрузкой, - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки. - Сейчас учредители вместе с руководителями дошкольных образовательных организаций соберут информацию о наполняемости групп (на время с четвертое по седьмое мая) и проанализируют необходимость привлечения к работе персонала. В полном составе весь персонал не будет выходить на работу.