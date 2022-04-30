Буква Z появилась на здании дворца спорта «Надежда» в Челябинске. Z — символ поддержки российских военных в спецоперации и акции #СвоихНеБросаем.

Об этом сообщили в управлении спорта Челябинска. Ранее государственный исторический музей Южного Урала украсила буква Z: символ ведущейся сегодня борьбы за победу над нацизмом на Украине появился на здании храма искусства.

Еще в марте министерство обороны России объяснило значение латинских букв на российской военной технике, которая выполняет специальную операцию в Украине.

В символе Z зашифрована фраза «За победу», буква V означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна V значит «Задача будет выполнена».