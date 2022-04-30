30.04.2022
Буква Z появилась на здании дворца спорта «Надежда»
30.04.2022
В Миассе в результате оперативной разработки задержан лаборант, производящий наркотики
30.04.2022
В Челябинске в Родительский день запустят дополнительные маршруты общественного транспорта
30.04.2022
На дороги Челябинска вывели мотовзвод
30.04.2022
Полицейские Челябинска помогли восьмилетнему мальчику вернуться домой
29.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 апреля и первое мая
Буква Z появилась на здании дворца спорта «Надежда»
28.04.2022
Текслер: Надо, чтобы наша молодежь знала и понимала, что происходит
28.04.2022
США и Польша хотят установить контроль Варшавы над западными областями Украины
27.04.2022
Польша и Болгария останутся без российского газа, было бы справедливо, если бы не только из-за рублей
27.04.2022
10 европейских покупателей газа уже открыли спецсчета для оплаты газа в рублях
Как будут учиться и отдыхать студенты вузов Челябинской области в первые 10 дней мая
29.04.2022
Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду
28.04.2022
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022