18.06.2022
От областной больницы до «Изумруда»: челябинцам напомнили о работе рекреационного маршрута
18.06.2022
На пяти пригородных маршрутах Челябинской агломерации заработает пересадочный билет
18.06.2022
Центральный район Челябинска расцвел и заблагоухал
18.06.2022
В Челябинске с целью ее последующего развития исследуют улицу Пушкина
18.06.2022
В Копейске снова горела «ГАЗель»
18.06.2022
Миасс в шоке: в городе ушел под землю грузовик
Центральный район Челябинска расцвел и заблагоухал
17.05.2022
Заколдованный круг? На улице Пермской в Челябинске теряет крышу беседка и рвется асфальт
09.08.2021
В Центральном районе Челябинска впервые появится музыкальный парк
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022