Центральный район Челябинска расцвел и заблагоухал

В Центральном районе Челябинска завершена высадка однолетних цветов – клумбы получились очень яркими и по-настоящему нарядными.

Фотографиями цветников поделился в своем телеграм-канале глава района Виктор Ереклинцев.

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Он рассказал, что однолетники украсили 23 клумбы общей площадью пять тысяч квадратных метров. Кроме того, было оформлено 80 вазонов и подвесных кашпо.

В общей сложности в Центральном районе высадили 344 тысячи цветов десяти видов 16-ти расцветок.

«Далее работы по содержанию - полив, прополка, подкормка. Напоминаю, мы продолжаем сокращать площади с однолетниками, постепенно увеличивая цветники с травянистыми многолетниками и кустарниками. Так, еще двумя годами ранее однолетние цветы в районе были высажены на площади восемь тысяч квадратных метров», - сообщил Виктор Ереклинцев.