Челябинца, задушившего 19-летнюю девушку, отправили в СИЗО

Шестого августа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 39-летнего обвиняемого в убийстве 19-летней девушки. Ее тело он выбросил в мусорный бак. Оно было обнаружено на территории мусороперерабатывающего завода,

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, злоупотребляет спиртным, не трудоустроен, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, совершил преступление в период условного осуждения по приговору Ленинского районного суда Челябинска.

Сторона защиты настаивала на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до четвертого октября 2022 года.

Напомним, четвертого августа на территории мусороперерабатывающего завода в одном из районов Челябинска обнаружено тело 19-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Убийцей оказался 39-летний сожитель матери потерпевшей.