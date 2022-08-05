По факту убийства 19-летней челябинки возбуждено уголовное дело

В Челябинске по факту убийство девушки, тело которой найдено на территории мусоперерабатывающего завода возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Им оказался сожитель матери потерпевшей.

Четвертого августа на территории мусороперерабатывающего завода в одном из районов Челябинска обнаружено тело 19-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области и сотрудниками регионального управления МВД России, удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 39-летний сожитель матери потерпевшей», - сообщили в СКР по Челябинской области

По предварительным данным, в ходе бытового конфликта отчим задушил девушку, а от тела потом избавился.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.