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Челябинцам пришелся по душе сухой фонтан в сквере на Тернопольской

Общество
Сегодня, 12:50
Автор: 
Евгения Александрова

Долгожданный сухой фонтан в челябинском сквере на улице Тернопольской, напротив Южно-Уральского государственного университета, запустили в эту субботу, четвертого июля. Горожанам он пришелся по вкусу.

Как сообщил сегодня, шестого июля, на аппаратном совещании в челябинской мэрии глава Центрального района Виктор Ереклинцев, фонтан будет работать с девяти утра и до десяти вечера. Включается и отключается он автоматически.

"В течение недели - сразу предупреждаю - будет идти отладка систем автоматики, поэтому не исключены кратковременные отключения фонтана", - отметил Виктор Ереклинцев.

Что касается еще одного объекта - так называемого лектория - его запустят в сквере на Тернопольской к середине июля.

Напомним, первый этап благоустройства этого любимого горожанами общественного пространства был проведен в прошлом году. Освещение, плитку, тропиночную сеть менять практически не пришлось, так как логистика и так была достаточно грамотная.

Фонтан со стороны улицы Сони Кривой исполнители контракта превратили в некий лекторий, амфитеатр, который уже облюбовала молодежь. Второй, "смотрящий" на проспект Ленина, стал фонтаном сухого типа, не имеющим котлована, - вода выходит из поверхности и сразу уходит обратно.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
Челябинск
фонтан
Виктор Ереклинцев
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