Челябинцам рассказали, как будет ходить 31-й автобус в новом году

В Челябинске с первого января нового года автобусы 31-го маршрута изменят схему движения и будут развозить пассажиров от Академика Королева до ЧМК (и наоборот), а интервалы между рейсами станут меньше – соответственно, автобусов большого класса на линию будет выходить больше: не 12, как сейчас, а 30.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт» первый автобус данного маршрута будет забирать пассажиров от Академика Королева в половину шестого утра, от ЧМК – в 6.40 (и в будни, и в выходные).

В последний рейс 31-й автобус будет выходить от Академика Королева в 22.25 – по будням и в 21.30 – по выходным, от ЧМК – в 22.35 по будням и в 22.30 – по выходным.

Отметим, до конца этого года 31-е автобусы ходят по маршруту «ЧМК – улица Академика Сахарова», интервалы между ними составляет 14 минут. С начала 2022-го года интервал движения сократится до пяти минут в часы пик и до десяти минут – в более спокойное время дня.