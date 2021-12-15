15.12.2021
На реке Юрюзань в середине декабря «выросли» ледяные цветы
15.12.2021
Челябинцам рассказали, как будет ходить 31-й автобус в новом году
15.12.2021
Врачи ЧОКБ совершили чудо – на свет появился ребенок, выношенный в брюшной полости
15.12.2021
В Челябинске ночью горела типография на Свердловском тракте
15.12.2021
РМК поддержит проект строительства храма в селе Вознесенка Челябинской области
14.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 15 декабря
Челябинцам рассказали, как будет ходить 31-й автобус в новом году
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021
Подрядчик установил на пути к школе Чурилово полимерные конструкции взамен украденных ливневых решеток из металла
09.12.2021
В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии
08.12.2021
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021