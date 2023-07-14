14.07.2023
У посольств стран НАТО могут появиться выставки трофейной техники
14.07.2023
В Челябинске за падение на ребенка остановки наказан дорожный подрядчик
14.07.2023
«Все идет по плану»: Текслер доложил Хуснуллину о ходе строительства кампуса
14.07.2023
В Челябинске закрывают движение трамваев по маршруту №14
14.07.2023
Челябинскому автовладельцу придется оплатить штрафы, чтобы вернуть авто
14.07.2023
Депутаты Госдумы запретили смену пола без медицинских показаний
Челябинцев приглашают к опросу по организации дорожного движения на дублере проспекта Ленина
10.07.2023
На проспекте Ленина в Челябинске уложили асфальт и готовятся к нанесению разметки
29.05.2023
Андрей Ксензов анонсировал начало ремонта проспекта Ленина от Героев Танкограда до Цвиллинга
24.05.2023
В Челябинске отменили шестой троллейбус
09.05.2023
Мэрия сообщила об ограничении движения на проспекте Ленина с десятого мая
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023