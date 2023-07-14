Челябинцев приглашают к опросу по организации дорожного движения на дублере проспекта Ленина

Жителей Челябинска приглашают к опросу на тему организации дорожного движения на дублере проспекта Ленина от Лесопарковой до Энтузиастов, где движение в настоящее время двухстороннее.

Горожанам предлагают либо организовать в направлении от Лесопарковой до Энтузиастов одностороннее движение, либо оставить движение по улице двухсторонним - с установкой вдоль улицы знаков «Остановка запрещена».

Принять участие в организованном администрацией Центрального района опросе можно до 17 июля этого года, сообщил в своем телеграм-канале районный Виктор Ереклинцев.

Проголосовать за один из двух предложенных вариантов можно в ВКонтакте и на портале госуслуг.

В настоящее время участие в опросе в ВК приняли 46 человек: 26 голосов отдано за то, чтобы оставить на дублере проспекта Ленина от Лесопарковой до Энтузиастов двухстороннее движение (56,52 процента), 20 горожан считают, что движение здесь должно стать односторонним (43,48 процента).

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» Виктор Ереклинцев, на этом участке днем в рабочее время сложная ситуация - все заставлено машинами.

«Поэтому надо ситуацию «расшивать». Какой вариант - решать горожанам. У нас некоторое время назад такой же опрос был на Тополинке - по дублеру с нечетной стороны, предлагали односторонне движение, но люди выбрали вариант двустороннего движения с установкой знаков - так и сделали», - отметил Виктор Ереклинцев.