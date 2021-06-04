Челябинцев приглашают вспомнить Пушкина во время познавательной прогулки

Жителей Челябинска приглашают на увлекательную и познавательную прогулку по местам, связанным с именем великого Александра Сергеевича.

На экскурсию, которая состоится шестого июня, в день рождения солнца русской поэзии, гения русской литературы, горожан зовет краеведческий отдел Центральной библиотеки имени Пушкина.

Место сбора поклонников творчества Александра Сергеевича – крыльцо центрального входа театра драмы имени Наума Орлова. Прогулка начнется в полдень.

Маршрут экскурсии следующий: театр драмы имени Наума Орлова – городской сад имени Пушкина – улица Пушкина. Завершится прогулка возле центральной библиотеки.

Предварительная запись на прогулку производится по телефону: 8 (351) 264-73-11.

Экскурсия шестого июня – не единственный подарок, который библиотека готовит поклонникам творчества Александра Сергеевича. В день рождения поэта в стенах храма знаний будет происходить много интересных событий.