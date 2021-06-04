04.06.2021
В Саргазах начались работы по ремонту канализационной системы
04.06.2021
Возле Миасса на трассе М-5 ограничили движение транспорта
04.06.2021
35 килограммов наркотиков полицейские изъяли полицейские Магнитогорска
04.06.2021
Задержан челябинец, который пытался продать через МФЦ чужую квартиру
04.06.2021
МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» вместе создают «Новые цифровые решения»
04.06.2021
Двоих миасцев осудили за сбыт 34 поддельных пятитысячных банкнот
Челябинцев приглашают вспомнить Пушкина во время познавательной прогулки
ФСБ обнародовала видео задержания первого замминистра строительства Белавкина
03.06.2021
Провалы Челябинска
02.06.2021
В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь
01.06.2021
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021
В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
31.05.2021