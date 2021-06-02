Челябинская центральная библиотека имени Пушкина приглашает горожан к совместному празднованию Пушкинского дня России и русского языка, который отмечается шестого июня – в этот день в далеком 1799-м году на свет появился Александр Сергеевич - будущий гений отечественной литературы, солнце русской поэзии.

«Один день с Пушкиным» в Челябинске обещает быть по-настоящему насыщенным и познавательным – храм знаний, носящий имя великого поэта, в каждый день его рождения старается как следует порадовать любителей словесности.

В 2021-м году шестое июня в стенах Пушкинской библиотеки откроет моноспектакль «Пушкин: Faust-Нулин» (начало в 11 часов). В 11 часов 45 минут состоится подведение итогов первого этапа городского конкурса «Челябинск глазами Пушкина». В 12 часов гости праздника смогут насладиться литературной композицией «Адресаты лирики Пушкина». В 13 часов пройдет международная акция «Читаем Пушкина вместе на разных языках».

Кроме того, в честь дня рождения Александра Сергеевича библиотека организует книжные выставки, выставку-инсталляцию «Приметы милой старины: быт XIX века», мастер-класс «Уездной барышни альбом», а также викторины, интерактивные и настольные литературные игры для детей и взрослых, виртуальную экскурсию «Пушкинские места Челябинска» и экскурсию по выставке «Редкая пушкиниана».

Вход в библиотеку свободный.