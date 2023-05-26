Челябинцев в эти выходные ждут яркие и увлекательные события

В Челябинске стартует проект «Лето с Олимпом»: открытые кинопоказы, спортивные танцы в парках, детские праздники, йога на крыше музея – и это ещё далеко не полный список городских мероприятий от Радио Олимп в новом сезоне.

Одним из первых в рамках проекта стартует «Кинолето с Радио Олимп в Парке Гагарина»! Для челябинцев и гостей города готовится насыщенная программа, приуроченная к летним праздникам, а также специальные сюрпризы, конкурсы и подарки от ведущих Шоу Утро на Олимпе. Партнерами открытых показов в этом году стали Промышленная группа «Конар» и «Фианит ломбард». Летний вечер, хорошее кино, приятная компания — показы состоятся каждую субботу с 27 мая по девятое сентября.

Как рассказали в пресс-службе радио Олимп, этот киносезон ознаменован 100-летием «Мосфильма». Кинокомпания предоставила права на показ самых любимых, отечественным зрителем, фильмов. Так 27 мая состоится торжественное открытие проекта с показом «Служебного романа». Так же в рамках «Кинолета Радио ОЛИМП в Парке Гагарина» будут показаны: «Любовь и голуби», «Ирония судьбы, или с легким паром!», «Мой ласковый и нежный зверь» и многие другие ленты из золотой коллекции «Мосфильма». Из новинок зрители смогут увидеть: «Грозный папа» 2022 года, «Каникулы строго режима» 2009 года и фильмы в рамках «Всероссийской ночи кино» в конце августа.

Всех желающих ждут в летнем театре Парка Гагарина. С собой можно приносить бутерброды, чай, пледы — всё это поможет создать особую атмосферу в проекте «Кинолето Радио Олимп».

Вход на все кинопоказы свободный!

Расписание фильмов можно найти на сайте Радио ОЛИМП.