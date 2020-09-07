Челябинцы активно прививаются от гриппа
В Челябинске стартовала прививочная компания. За выходные бесплатно вакцину от гриппа поставили порядка 600 человек. Акция проходила в торговом комплексе «Алмаз».
Об этом сообщил сегодня, седьмого сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.
«В субботу можно было бесплатно поставить прививку в ТРК «Алмаз». Привилось 590 человек. 10 сентября, с 15 до 19 часов будет проводиться бесплатная вакцинация в Челябинске в ТК "Елки"», - сообщил Сергей Авдеев.
В этом году челябинцев прививают от гриппа новой вакциной. В нее вошли штаммы, которые давно не циркулировали в регионе.
Взрослым сделают прививки вакциной «Совигриппом» и «Флю-М» - оба препарата российские. При этом "Флю-М", в отличие от собрата, содержит по пятнадцать микрограммов каждого антигена - это норма, которую рекомендует ВОЗ. Прививочные акции пройдут осенью в крупных ТРК города. В индивидуальном порядке получить вакцину можно будет в поликлиниках - взрослых и детских. За счет федерального бюджета в этом году привьют более полутора миллионов жителей Челябинской области.
Напомним, ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт призвала южноуральцев активно подключиться к вакцинации от гриппа и ставить прививки. В прошлом году в регионе вакцину получили 48 % жителей Челябинской области. Сейчас губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу вакцинировать от гриппа не менее 60 процентов южноуральцев.
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