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Ирина Гехт призывает южноуральцев ставить прививку от гриппа

Общество
Сегодня, 10:32
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Автор: 
Инна Шемаева

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт призвала южноуральцев активно подключиться к вакцинации от гриппа и ставить прививки.

Об этом чиновница написала на своей официальной странице в Инстаграм. Ирина Гехт всем напомнила, что первая прививка в российской истории была сделана 23 октября 1768 года. Прививка была от оспы, которая сегодня побеждена именно благодаря вакцинации. Потом появились вакцины от бешенства и полиомиелита, краснухи и многих других заболеваний.

«Благодаря вакцине от гриппа заболеваемость снизилась в 200 раз. Массовая вакцинация от гриппа началась в период эпидемии 2009-2010 годов. В прошлом году в регионе вакцину получили 48 % жителей Челябинской области. Это позволило нам избежать пиковых значений заболеваемости и на две недели сократить течение эпидемиологического процесса. Вакцинация не дает вирусу развиться, что тормозит появление осложнений. Сделайте прививку, это ваш бонус в борьбе с вирусом», - написала Ирина Гехт.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу вакцинировать от гриппа не менее 60 процентов южноуральцев.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
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Челябинск
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