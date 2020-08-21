Ирина Гехт призывает южноуральцев ставить прививку от гриппа
Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт призвала южноуральцев активно подключиться к вакцинации от гриппа и ставить прививки.
Об этом чиновница написала на своей официальной странице в Инстаграм. Ирина Гехт всем напомнила, что первая прививка в российской истории была сделана 23 октября 1768 года. Прививка была от оспы, которая сегодня побеждена именно благодаря вакцинации. Потом появились вакцины от бешенства и полиомиелита, краснухи и многих других заболеваний.
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«Благодаря вакцине от гриппа заболеваемость снизилась в 200 раз. Массовая вакцинация от гриппа началась в период эпидемии 2009-2010 годов. В прошлом году в регионе вакцину получили 48 % жителей Челябинской области. Это позволило нам избежать пиковых значений заболеваемости и на две недели сократить течение эпидемиологического процесса. Вакцинация не дает вирусу развиться, что тормозит появление осложнений. Сделайте прививку, это ваш бонус в борьбе с вирусом», - написала Ирина Гехт.
Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу вакцинировать от гриппа не менее 60 процентов южноуральцев.
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