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Фото: Валерий Иванов

Челябинцы массово жалуются на транспортную НЕдоступность родного города

Особенно негодуют жители поселка АМЗ, оказавшиеся в «изоляции»

Жители Челябинска массово и регулярно жалуются в социальных сетях на транспортную Недоступность родного города.

Так, в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте на этой неделе появилась жалоба Елены Лавровой на проблемы с общественным транспортом в поселке АМЗ, из которого, по ее словам, выехать невозможно ни утром, ни вечером:

«Раньше хоть 12 троллейбус спасал, а сейчас как добираться домой? Такси каждый день - не выход. Вчера с остановки Доватора до Кузнецова ехала час 20 минут. За это время пришла только 17 маршрутка, в которую было невозможно зайти, и 36-я, менее заполненная. Посёлок находится в черте города, 15 минут от центра, и такая проблема с транспортом. А кто работает до 20 часов, каждый день возвращается домой с препятствиями. Единственный автобус – 51-й, который тоже приходится долго ждать, совершенно не придерживается расписания: захотел - приехал, захотел - нет. К слову, простояв сегодня (19 сентября) почти час на остановке, и наконец-то дождавшись 40-ю маршрутку, дочь уехала на какой-то маленькой, зелененькой, убогой, на которую смотреть страшно, а приходится ехать через весь город. Какая может быть безопасность в переполненной развалюхе? Неужели невозможно запустить городской автобус с АМЗ на северо-запад по Комсомольскому проспекту взамен отмененного 12-го троллейбуса?!».

Челябинка Ольга Казанцева также высказала свое мнение по этому поводу: «Согласна. Живу на северке, езжу в поселок АМЗ сидеть с внуками. Если утром или днем еще можно доехать, то вечером, после 19 часов, только на такси» (а это, по ее словам, - огромные деньги)».

Другая жительница Челябинска отмечает, что от Центрального рынка до АМЗ можно уехать только на 36-й маршрутке и что они почти все без льгот: для пенсионеров, имеющих льготные карты, - это накладно, учитывая размеры пенсий.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области пояснили, что в настоящее время осуществляются модернизация контактной сети троллейбусов по улицам Блюхера и Воровского и ремонт трамвайных путей на пересечении Воровского и Свердловского проспекта, в связи с чем с 16 сентября по 16 октября пятый троллейбус отменен, а 12-й и 16-й – изменили маршруты, так что еще несколько недель 12-й троллейбус, которого так не хватает жительнице АМЗ будет ходить по маршруту «Молдавская — Комсомольский проспект — ДК Строителей».

«Пользуйтесь автобусами №14, №51, №90-С, компенсационным маршрутом, которые с 16 сентября будут следовать до АМЗ с 05:40 до 22:20 каждые 20 минут», - ранее отмечали в министерстве, советую горожанами для экономии использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей или пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте.

На упоминание Свердловского проспекта одна из жительниц города отреагировала следующим образом: «По Свердловскому проспекту месяцев пять ремонтируют трамвайные пути. Как ни проезжала мимо, мигранты сидят на рельсах, бамбук курят) Сейчас асфальт такими же темпами ремонтируют. А скоро дожди, осень на дворе... Лето красное пропели...».

По мнению автора поста о транспортной Недоступности АМЗ Елены Лавровой, отсутствие прямого сообщения между районами миллионного города – это позор для Челябинска: «Студент, просидев в университете четыре пары, еще должен решать задачу, как ехать домой, прыгать с одной маршрутке в другую, и такая головная боль каждый день».

Присоединившаяся к беседе Евгения Удачина обратилась к ответственным за организацию транспортного обслуживания населения структурам с просьбой принять меры, ведь обращения по транспорту в Челябинске – каждый день: люди не могут добраться из дома до учебы-работы, с учебы-работы до дома, и такая ситуация, по ее словам, по всему городу.

«Кому-то, видимо, очень выгодно, чтобы в наш район (АМЗ) ездили только частные маршрутки. Вечером после 21 часа из центра города к нам не доехать! Стоишь и видишь, как в другие районы муниципальные автобусы ходят один за другим. С ЧТЗ нет маршрута, только 36-я маршрутка через вокзал, и она после 21 часа уже не ходит, и 51-го маршрута тоже не всегда последний рейс идет. Может, пора уже и в наш район пустить муниципальный транспорт?! Троллейбус - не вариант, потому что дойти до дома с троллейбусной остановки невозможно: нет ни дороги нормальной, ни освещения. Люди, живущие в Федоровке, также жалуются на 36-й маршрут: что после 21 часа домой не доехать. Сколько можно издеваться над людьми? Вроде все какую-то доступную и комфортную среду в городе хотят сделать, а как до этой среды доехать и потом уехать домой? Неужели в Челябинске никогда не будет нормального управления?» - задается вопросом горожанка Наталья Гурова.

На это челябинка получила следующий ответ регионального миндортранса:

«Маршрутная сеть Челябинской агломерации разработана на основе обследования пассажиропотока и создана таким образом, чтобы обеспечить доставку пассажиров до основных транспортных узлов, где можно совершить пересадку и доехать до места назначения. Создать беспересадочные маршруты и учесть при этом интересы всех жителей в условиях агломерации, к сожалению, достаточно сложно. Решить вопрос только в рамках социальной сети трудно, поэтому направьте, пожалуйста, все свои предложения на нашу электронную почту operator-perevozok74@mail.ru, где они будут внимательно изучены специалистами».

Наталью Гурову этот ответ удивил, как и Светлану Ковалеву. Они указали министерству, что речь об отсутствии транспорта после 21 часа: «Ну сделают люди пересадку, а с Доватора на чем на АМЗ ехать? Один 51-й, и то не точно…. Частные перевозчики работают, как считают удобным, поэтому и нужны муниципальные маршруты. Люди стоят на остановке и гадают, приедет автобус или нет, повезет сегодня или нет. Если частники не хотят работать, то их нужно убирать и ставить тех перевозчиков, кому нужен заработок и кто будет работать».

«А в выходные, после 17 часов, ходят одни маршрутки №17. А 40-я и 36-я - такое ощущение, сами себе хозяева: хочу - еду, хочу - нет, особенно если дождь. Не дождешься! 40-ю маршрутку больше часа ждешь», - возмутилась Светлана Ковалева.

Миндортранс ответил челябинке вот что:

«Утвержден социальный стандарт, по которому в рамках одной поездки допустимо совершать не более двух пересадок. Новая маршрутная сеть строится именно таким образом. Обеспечить беспересадочное сообщение по всем возможным направлениям не представляется возможным. По транспортной карте в течение 60 минут можно сделать неограниченное количество бесплатных пересадок или воспользоваться месячным безлимитным проездным. Спланировать свой маршрут можно на сайте www.gortrans74.ru. Движение транспортных средств в реальном времени отображается на сайте и в приложениях «2Гис» и «Яндекс.Карты»».

Еще одна жительница, Людмила, обратившись к миндортрансу, отметила: «Ощущение, что никакого обследования не было! Просто посмотрели на карту и сделали, как проще! Если было обследование, то опубликуйте его на своем сайте! Половина маршрутов дублируют друг друга, а есть улицы, где транспорта вообще нет!».

«С транспортом на АМЗ полный бардак!» - присоединилась к возмущенным челябинцам Елена Липина.

«Мы после тренировок не можем уехать от ДК Колющенко, так как 36-й маршрутки просто нет. От слова СОВСЕМ. Приходится бежать до Доватора и надеяться только на 51-й автобус! - поделилась своими мучениями Светлана Ковалева. - А 36-е маршрутки - вчера (18 сентября) две, например, ехали по своим делам ... Одна в сторону «Калибра», другую встретили в поселке – ехала, видимо, через «Ленту».

«Из поселка АМЗ и до центра нет общественного транспорта. Троллейбусы с конечной отменили. Издевательство над людьми. Когда будут меры приняты уже?» - поинтересовалась Елена Собченко, которой ответили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта: «С 16 сентября до конечной АМЗ продлен автобусный маршрут №КМ, следующий от улицы Калинина. Интервал - 20 минут. Расписание и схема маршрута доступны здесь. По улице Кузнецова следует автобусный маршрут №51 через остановку «Алое поле»».

«Уважаемые жители города, я вот смотрю, что жалобы на транспорт абсолютно из всех районов города. Давайте что-то делать, эта оптимизация транспорта всех достала», - резюмировал Олег Дорофеев.

Тем временем, обсуждение транспортной доступности города продолжилась. Жительница областного центра Наталья Родионова спросила у миндортранса, нельзя ли пустить льготный автобус (а не частную маршрутку) от «Ленты» до Доватора (и чтобы на время ремонта он ходил почаще). Также она отметила, что компенсационный маршрут не ходит с двадцатиминутным интервалом, как выше заявляло министерство.

«Для запуска нового маршрута требуется около трех месяцев, поэтому с 16 сентября по улице Блюхера до конечной АМЗ продлен автобусный маршрут №КМ. В течение дня интервал движения маршрута может меняться», - на все вопросы у министерства один ответ.

Челябинка Елена Липина также отметила, что компенсационный маршрут не ходит нормально и что от 12-го троллейбусного маршрута в нем мало.

«Нужно более детально разбираться в причине отсутствия автобуса, для этого нам нужно сделать запрос перевозчику и проверить его движение по ИТС. Чтобы мы могли это сделать направьте, пожалуйста, жалобу на электронную почту: operator-perevozok74@mail.ru с указанием номера маршрута, направления движения и примерное время поездки», - отметили в миндортрансе.

Этот ответ удивил горожанку Евгению Удачину: «Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, вопрос к вам. Как так: вы разработали, а не мониторите? Вы выходИте в семь, в восемь утра, потом с 17.00 до 20.00 и пробуйте уехать. Даже с пересадками проблематично. И что эти за интервалы по 20 минут? За 20 минут можно доехать до места. И не везде ходит транспорт, поэтому транспортная карта не везде действует! И отследить маршрут у маршруток нет возможности!».

«Почитаешь комментарии, и такое чувство, что в Челябинске общественного транспорта нет вообще», - пишет Ирина Роде.

«Согласна, что везде бардак. Тоже бывает трудно уехать вечером от больницы ЧТПЗ в сторону «Алмаза». Вчера (18 сентября) в течение часа пришло четыре троллейбуса, и все пошли по Новороссийской в депо, маршрутки - также по Новороссийской. Нельзя ли через КБС отправить в депо троллейбус?» - спрашивает Наталья Макаренко у миндортранса, где ее просят отправить предложение на электронную почту operator-perevozok74@mail.ru для внимательного изучения специалистами.

«Вы хоть раз сами пробовали то, что вы там насоставляли, на практике?! Вам весь город уже пишет, что ужасная проблема с транспортом, а вы стандартные отписки шлете... где они будут внимательно изучены специалистами», - возмутилась Елена Липина.

«Из Чурилово тоже до АМЗ нет прямого маршрута», - продолжила обсуждение транспортной НЕдоступности поселка в Советском районе Татьяна Иванова.

Ответ министерства дорожного хозяйства и транспорта региона:

«Утвержден социальный стандарт, по которому в рамках одной поездки допустимо совершать не более двух пересадок. Новая маршрутная сеть строится именно таким образом. Для экономии денежных средств можно воспользоваться транспортной картой с пересадочным тарифом 60 минут (стоимость поездки составит 28 рублей) или безлимитным месячным проездным стоимостью 1200 рублей. Обеспечить беспересадочное сообщение по всем направлениям не предоставляется возможным».

«Все правильно! Подписываюсь под каждым словом: невозможно на АМЗ уехать - транспорта совсем нет! Накипело!» - возмутилась тем временем Наталья Волкова.

«С Тополинки тоже сложно уехать на АМЗ. Сейчас хоть появился 23-й маршрут, но их очень мало, да и едут только до Кольца. Хотелось бы, чтобы маршрут был продлен до конечной через поселок или хотя бы по Блюхера. Приходится ездить с пересадками, а сейчас проезд не такой уж и дешевый!» - пишет Юлия Шуляк.

«Во всем городе бардак с транспортом! Областной суд (улица Труда) - кроме трамвая, там и так ничего не ходило, так сейчас и трамвай не ходит. Пустите альтернативный транспорт, если там ремонт (неизвестно, когда закончится!)», - отмечает Ольга Варламова.

«Все отмены временные - в связи с обновлением контактной сети для электротранспорта или ремонтом дорог. Все изменения публикуются здесь», - успокаивает возмущенных челябинцев Наталья Трегубенкова.

Однако временно это или нет, жителей волнует мало: ездить на учебу и на работу нужнокаждый день практически всю неделю, да и в выходные дела в разных районах города могут возникнуть, а личный автомобиль есть не у всех. Отсюда и возмущение. Всем хочется комфортно, быстро, без мучительных и порой напрасных ожиданий добираться до нужного места. Тем более когда на улице холодно, дождливо и завывает ветер.

Автор: Евгения Александрова
Челябинский городской общественный транспорт
Транспортная доступность
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21.09.2023 09:41

Жительница Челябинской области подарила бойцам СВО старинную икону

21.09.2023 09:21

Уральский супергерой Игорь Курчатов: в Челябинске сняли фильм о легендарном физике-атомщике

21.09.2023 08:58

«Маяк» посетили участники Менделеевской экологической экспедиции

21.09.2023 08:57

В четверг православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

20.09.2023 20:26

В Челябинске задержан сотрудник регионального управления Госстройнадзора

20.09.2023 19:52

В семи городах Челябинской области вновь установятся НМУ

20.09.2023 19:03

МЧС: Под завалами в Балашихе нет людей, подающих признаки жизни

20.09.2023 18:05

На обучение к кинологам ГУФСИН Челябинской области поступили шесть четвероногих новобранцев

20.09.2023 17:52

Экс-вице-мэр Магнитогорска Гаврилов пробудет в СИЗО до конца зимы 2024-го года

20.09.2023 17:37

В Челябинской области 21 сентября – тепло и без осадков

20.09.2023 17:33

В Челябинской области началось осеннее восстановление лесов

20.09.2023 17:16

Прокуратура установила виновных в затоплении челябинской «Славы» фекалиями

20.09.2023 16:39

Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами

20.09.2023 16:32

Спикер магнитогорских депутатов вручил школьникам паспорта

20.09.2023 16:14

Анонсы событий и мероприятий на 21 сентября (18+)

20.09.2023 16:11

Недострой на Гагарина в Челябинске продан за 12 миллионов рублей

20.09.2023 16:04

Депутаты Магнитогорска пробежали из Азии в Европу

20.09.2023 15:15

Непобедимому и несокрушимому челябинскому «ВОИНу» исполнилось 19 лет

20.09.2023 14:38

В Челябинской области введут штраф за нахождение в воде на плавсредстве без средств спасения

20.09.2023 14:29

В Челябинске ищут перевозчика на 61-й муниципальный автобусный маршрут

20.09.2023 13:48

Произошло повторное обрушение в доме в Балашихе, где взорвался газ

20.09.2023 13:47

В Челябинске получил квартиру от мэрии герой СВО Александр Сазонов

20.09.2023 13:21

Под завалами дома в Балашихе слышны голоса женщины и ребенка

20.09.2023 12:35

В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)

20.09.2023 12:26

В Челябинске поставили на паузу поиск разработчика предпроектной документации на реконструкцию трамвайного депо №1

20.09.2023 12:08

В Челябинской области установят условия включения СНТ в границы населенных пунктов

20.09.2023 11:32

В Челябинске озеленят новую дорогу по улице 2-й Эльтонской

20.09.2023 10:45

Челябэнерго обеспечил электроснабжение дорожной лаборатории в Челябинске

20.09.2023 10:42

В Челябинской области на пять часов перекроют движение на М-5

20.09.2023 10:41

Пропавший в Челябинской области грибник найден мертвым

20.09.2023 10:00

Библиотека имени Пушкина приглашает челябинцев на благотворительный концерт в помощь животным

20.09.2023 09:49

Под Чебаркулем располагается единственная в регионе Богородицецелительницкая часовня

20.09.2023 09:20

В Челябинске домашних собак и кошек бесплатно привьют от бешенства

20.09.2023 09:18

Блокадникам выплатят по 50 тысяч рублей

20.09.2023 08:58

Доверчивая пенсионерка из Миасса лишилась двух миллионов, поверив мошенникам

20.09.2023 08:55

С начала года в Челябинской области построено более 6,2 тысячи жилых домов

19.09.2023 21:18

Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске

19.09.2023 19:37

Новый вариант ковида «Пирола» более заразный, чем его предшественники

19.09.2023 19:23

В Челябинске пройдут гастроли театров кукол из четырёх городов

19.09.2023 18:59

В Миассе намерены восстановить утраченную святыню

19.09.2023 17:36

Анонсы событий и мероприятий на 20 сентября (18+)

19.09.2023 17:32

В Челябинской области 20 сентября – ночные заморозки

19.09.2023 17:32

В ходе операции «Канал-Перехват» в Челябинской области выявлено 87 наркопреступлений

19.09.2023 17:17

Юные дзюдоисты сразились на челябинском татами в честь танкистов и бойцов СВО

19.09.2023 16:56

В Аргаяшском районе столкнулись два гиганта на колесах, водитель «КАМАЗа» погиб

19.09.2023 16:36

В Челябинске задержан мужчина, стрелявший в знакомого своего сына

19.09.2023 16:18

Сервисом билайна «Мое имя сети» воспользовались более 110 тысяч абонентов

19.09.2023 16:18

В Челябинске задержан угрожавший подростку на детской площадке мужчина

19.09.2023 16:11

Пожар в Челябинске на перекрестке Доватора и Колсанова. ФОТО (новость дополняется)

19.09.2023 16:01

«Добро согревает»: сантехники Челябинской области пришли на помощь 13 семьям и детям «Акварели»

19.09.2023 15:30

На перекрестке Металлургического района ограничили движение

19.09.2023 15:08

В Копейске осудили на десять лет мошенницу из агентства недвижимости «Вектор»

19.09.2023 14:56

Украинский дрон уничтожен в Брянской области

19.09.2023 14:48

На трассе Челябинск – Троицк насмерть разбился водитель «Ниссана»

19.09.2023 14:40

Третья семья в Челябинской области награждена орденом «Родительская слава»

19.09.2023 14:35

К челябинцам вернулся седьмой троллейбус, 12-й изменил маршрут

19.09.2023 13:48

Чистый и зеленый Челябинск: комиссия подводит итоги конкурса «Цветущий город-2023»

19.09.2023 13:43

Депутат Дмитрий Клеутин проконтролировал ход ликвидации несанкционированных свалок

19.09.2023 13:34

Сергей Авдеев рассказал о благоустройстве челябинского парка имени Тищенко

19.09.2023 12:32

Участниками «Кросса нации» стали более десяти тысяч жителей Челябинской области

19.09.2023 12:16

В Магнитогорске обрели имена улицы индустриального парка ММК

19.09.2023 11:55

Печатник, фотограф, хороший человек. К 65-летию со дня рождения Игоря Бухарина

19.09.2023 11:36

Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»

19.09.2023 11:15

Егоров рассказал о ходе капремонта путей в Челябинске и грядущем сокращении трамвайных маршрутов

19.09.2023 10:42

Наталья Котова поручила разобраться, почему автобусы в Челябинске не соблюдают расписание

19.09.2023 10:11

В Челябинске тепло пришло в 299 социальных учреждений

19.09.2023 10:01

В Челябинске дорожный рывок сегодня осуществляется на 36 объектах

19.09.2023 09:45

Челябинские спортсменки завоевали «бронзу» всероссийских стартов по гребле на байдарках и каноэ

19.09.2023 09:40

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти

19.09.2023 09:35

В Челябинске будут судить обвиняемого в хищении денег иностранцев

19.09.2023 09:26

В Челябинске временно изменили маршруты трамваи №20 и №22

19.09.2023 09:19

В Челябинске компенсационный автобусный маршрут от улицы Калинина продлен до АМЗ

18.09.2023 21:05

В Челябинске планируют установить рекорд в «Дорожном рывке» 2023 года

18.09.2023 20:52

Как осуществляется вывоз строительного мусора?

18.09.2023 19:59

В Челябинской области 19 сентября чуть похолодает, местами дожди

18.09.2023 19:43

В воздухе Челябинска зарегистрировано повышенное содержание сероводорода и аэрозольных частиц

18.09.2023 19:14

В пяти городах Челябинской области режим «черного неба» сохранится до вечера 19 сентября

18.09.2023 18:25

МиГ-31 не допустил нарушения границы «Посейдоном» ВМС США над Баренцевым морем

18.09.2023 17:56

ВСУ обстреляли центр Донецка тремя ракетами РСЗО (новость дополняется)

18.09.2023 17:46

Около 45 тысяч юных челябинцев отдохнули этим летом в детских лагерях

18.09.2023 17:34

В Курчатовском районе прошли соревнования для молодежи по киокусинкай каратэ

18.09.2023 17:19

Новый сезон литературных чтений в Челябинске Кирилл Шишов откроет разговором о Короленко

18.09.2023 16:34

Во вторник ожидаются сильные магнитные бури

18.09.2023 16:10

Анонсы событий и мероприятий на 19 сентября (18+)

18.09.2023 16:01

Южноуральский депутат Евгений Илле в составе делегации «Опоры России» работает в Китае

18.09.2023 15:28

Желающих ликвидировать аварийно-опасные участки челябинских дорог не нашлось

18.09.2023 15:06

В челябинском театре научат бороться со страхом одиночества

18.09.2023 14:44

В Южноуральске торговали свининой с антибиотиком из Еманжелинска

18.09.2023 14:36

Запорожские встречи Челябинского НХТ в преддверии  его юбилея

18.09.2023 14:25

В Челябинске реализуется проект «Бокс в школу»

18.09.2023 14:14

Электричка судьбы

18.09.2023 14:11

Консультация юриста: имеет ли работодатель право не отпустить работника в учебный отпуск?

18.09.2023 13:57

Праздник скорости и топота копыт: на ипподроме в Троицке прошли конные бега и скачки