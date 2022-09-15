Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры

Челябинцы вернулись к вопросу волнующего их строительства многоквартирного жилого дома в непосредственной близости от института культуры.

Данная тема была поднята представителями жителей домов №34 и №36 по улице Орджоникидзе сегодня, 15-го сентября, на личном приеме у главы Челябинска Натальи Котовой. Напомним, жильцы были категорически против стройки. На встрече в мэрии в конце мая текущего года горожане были обеспокоены вопросами обеспечения проезда для специализированной техники, в частности пожарных автомобилей, увеличения нагрузки на достаточно изношенные коммунальные сети, расположения парковочных мест и соблюдения норм инсоляции.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», изначально здесь планировалось построить 14-этажный дом с административными помещениями – появление гиганта было предусмотрено проектом планировки территории в границах улиц Цвиллинга, Плеханова, Свободы и Орджоникидзе, утвержденным в 2009-м году. На публичные слушания, состоявшиеся 19-го мая, были вынесены изменения, в соответствии с которыми застройщик уменьшил ранее утвержденные параметры.

Напомним, согласно новому проекту планировки этажность многоквартирного дома с 14-ти этажей снижается до девяти, площадь застройки уменьшается с 609-ти до 518-ти квадратных метров, жилая площадь – с шести тысяч 232-х до двух тысяч 576-ти «квадратов», торговые площади – с тысячи 715-ти до тысячи 506-ти квадратных метров.

В ходе публичных слушаний жильцы высказали несогласие со строительством нового дома - даже с измененными параметрами. Спустя несколько дней власти и представители компании «Магистр», являющейся инициатором строительства, встретились в обеспокоенными челябинцами, где еще раз обсудили все вопросы, касающиеся возведения высотки, пояснив, что ситуация совсем не страшна. Жителей близлежащих домов тогда заверили, что проект строительства высотки предполагает прокладку новых сетей водоотведения.

Во время сегодняшнего приема Наталья Котова сообщила людям, что было сделано за это время по данной теме в рамках деятельности специальной рабочей группы, созданной по ее поручению для проработки решения, которое максимально устроило бы все стороны.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Наталья Котова пригласила жителей на публичные слушания, которые состоятся 29-го сентября в 13 часов в Доме архитектора.

«На слушаниях будут представлены все необходимые материалы, и жители еще раз смогут обсудить проект планировки территории в границах улиц Цвиллинга, Плеханова, Свободы и Орджоникидзе», - отметили в мэрии.