15.09.2022
Специалисты просят челябинцев о помощи в работе над градостроительной документацией
15.09.2022
Представлялась соцработником: полицейские Челябинска задержали цыганку-аферистку из Свердловской области
15.09.2022
Молодежный театр везет спектакль «Я танцую как дебил» на фестиваль «Сотоварищи»
15.09.2022
Андрей Порошин назначен и.о. гендиректора ПО «Маяк»
15.09.2022
На территории «Аркаима» создадут археологический парк
15.09.2022
Южноуралец заплатил 40 тысяч рублей за «девочку по вызову», а она не пришла
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В День города 28 челябинок стали мамами, одна из них - дважды
14.09.2022
Наталья Котова посетила объекты благоустройства Советского района
13.09.2022
А воз и ныне там: ситуация с пробками в Ленинском районе не изменилась
13.09.2022
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022